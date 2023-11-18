بلماضي: الموزمبيق تُريد إرهاقنا بِبرمجة “غريبة”

عقد النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بعد ظهيرة السبت مؤتمرا صحفيا، بِالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وأبدى بلماضي استغرابه لِاختيار اتحاد الكرة الموزمبيقي تاريخ الأحد الـ 19 من نوفمبر الحالي، موعدا لِمواجهة منتخب بلاده لـ “الخضر”. رغم أن نافذة “الفيفا” للمقابلات الدولية تُسَدّ الثلاثاء المقبل.

وبدا واضحا أن الموزمبيقيين يُعوّلون على إجهاد “الخضر”، أملا في حصد نقاط الفوز.

وعلى عكس إفريقيا، يُنسّق الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم مع منتخبات قارّاته، لِتنظيم مقابلات التصفيات (الأورو أو المونديال) في تاريخ وتوقيت شبه مُوحّدَين.

غير أن بلماضي استطرد، وقال إنه لا يُريد الخوض في هذا الجدل، وإن لاعبيه محترفون، ومستعدّون لِإزاحة الحواجز التي تعرضهم في طريق المونديال.

وعمّا إذا كان عدم التأهّل لِمونديال قطر 2022 ما زال يُؤثّر سلبا على نفسية لاعبيه، قال النّاخب الوطني إن الإقصاء طُوي ملفّه، وإن رجاله يُفكّرون في المستقبل، وبلوغ محطّة أمريكا وكندا والمكسيك عام 2026.