بلماضي بخطة دفاعية أمام “الأسود” والجدد في الاحتياط

أقحم 5 مدافعين دفعة واحدة لأول مرة

اعتمد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، على خطة دفاعية أمام منتخب الكاميرون في ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، من خلال إقحامه 5 لاعبين في خط الدفاع من بينهم 3 في المحور، مع الاحتفاظ باللاعبين الجدد والعائدين إلى المنتخب في الاحتياط.

فاجأ المدرب بلماضي الجميع بالاعتماد على خطة مغايرة في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون التي احتضنها ملعب جابوما بمدينة دوالا، مساء أمس الجمعة، حيث اعتمد لأول مرة منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر” على 5 لاعبين في الدفاع، ويتعلق الأمر بكل من حسين بن عيادة ورامي بن سبعيني على الرواقين الأيمن والأيسر، وفي المحور كل من عبد القادر بدران وعيسى ماندي وجمال بلعمري، وخلفهم رايس وهاب مبولحي في حراسة المرمى.

كما فضل بلماضي إقحام لاعبين فقط على مستوى خط الوسط ويتعلق الأمر بكل من راميز زروقي وإسماعيل بن ناصر، في وقت قام الثنائي يوسف بلايلي ورياض محرز بمساعدتهما والعودة إلى الخلف كلما كانت الكرة لدى الكاميرونيين.

ومثلما كان منتظرا، فإن المهاجم المتألق لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي إسلام سليماني، دخل المباراة كأساسي نظرا لخبرته الكبيرة في مثل هذه المباريات، وهو الذي يعتبر هداف تصفيات كأس العالم لحد الآن بـ7 أهداف، قبل مباراة الأمس.

وإذا كان بلماضي قد قرر عدم المغامرة وتغيير نمط اللعب أمام “الأسود” غير المروضة، إلا أنه بالمقابل حافظ على نفس أسماء اللاعبين المتعودين على المشاركة في التشكيلة الأساسية لـ”الخضر”، ما عدا الاعتماد على لاعب النجم الساحلي التونسي بن عيادة بدلا من يوسف عطال في الجهة اليمنى من الدفاع، وهذا التغيير الوحيد في التشكيلة الأساسية، بالموازاة مع ذلك احتفظ بلماضي باللاعبين الجدد محمد بن يطو ويوسف لعوافي، فضلا عن اللاعبين العائدين مجددا إلى كتيبة “المحاربين” على غرار عدلان قديورة واسحاق بلفضيل وهشام بوداوي.

أجواء غائمة ونسبة الرطوبة وصلت إلى 82 بالمائة

جرت مواجهة الأمس، بين منتخبي الكاميرون والجزائر، بملعب جابوما (دوالا)، تحت درجة حرارة عالية وصلت إلى 29 درجة مئوية، في وقت قدرت نسبة الرطوبة بـ82 بالمائة، وأجواء غائمة بالعاصمة الاقتصادية للكاميرون.

اكتظاظ مروري بدوالا.. وساعتان للوصول إلى الملعب

بمناسبة مباراة الأمس، بدوالا، فإن حركة المرور عرفت اكتظاظا كبيرا، حيث في الأيام العادية كانت تكفي 30 دقيقة للالتحاق بملعب جابوما انطلاقا من وسط المدينة لكن أمس الجمعة، تطلب الأمر ساعتين للوصول إلى الملعب بسبب الاكتظاظ المروري.

المباراة لعبت بشبابيك مغلقة

لعبت مباراة الكاميرون والجزائر بشبابيك مغلقة، وسط حضور 50 ألف متفرج من بينهم 1700 مناصر جزائري الذين أخذوا أماكنهم قبالة المنصة الرسمية، قبل ساعتين عن بداية المباراة، أين خلقوا أنصار “الخضر” أجواء حماسية بالملعب مرددين الأغاني المعروفة للفريق الوطني.

سليماني يعزز صدارته كهداف للتصفيات بـ8 أهداف

عزز الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مركزه في صدارة هدافي تصفيات كأس العالم عن منطقة إفريقيا بعد تمكنه من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني أمام الكاميرون برأسية جميلة في الدقيقة 40 من المواجهة بعد مخالفة نفذت بطريقة أكثر من رائعة من يوسف بلايلي لاعب بريست الفرنسي.

وبتسجيله في مباراة الأمس، وصل سليماني إلى هدفه رقم 8 في تصفيات كأس العالم، والهدف رقم 40 في مشواره مع المنتخب الوطني كأفضل هداف في تاريخ “الخضر” بعد تحطيم رقم الدولي السابق عبد الحفيظ تاسفوت في مواجهة جيبوتي ضمن ذات التصفيات.

.. ويذكر الجزائريين بهدفه أمام منتخب روسيا

الهدف الذي سجله سليماني أمام الكاميرون، ذكر الجزائريين بهدفه في مرمى منتخب روسيا والذي أهل الجزائر لأول مرة في التاريخ إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم بالبرازيل عام 2014، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1/1)، خاصة أنه جاء بنفس الطريقة ومن نفس المكان تقريبا، الفرق الوحيد أنه أمام روسيا نفذ المخالفة التي كانت قريبة من الركنية، اللاعب ياسين براهيمي وفي لقاء الكاميرون نفذها يوسف بلايلي، وأكثر من ذلك فمن الصدف أن الأخير يحمل نفس الرقم 8 الذي كان يحمله براهيمي الغائب عن هذه المواجهة خلال “مونديال” البرازيل.

انتهاج خطة دفاعية بسّط المهمة للخضر فوق أرضية “جابوما”

بدت، أمس، أرضية ميدان ملعب جابوما التي استقبلت مباراة الذهاب مابين المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه الكاميروني، برسم الدور الفاصل المؤهل إلى المونديال القطري، أحسن بكثير مما كانت عليه خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، وربما يكون الخيار التكتيكي للناخب الوطني جمال بلماضي بالانتظار في الخلف وعدم المغامرة في الهجوم، هو ما بسط المهمة أمام رفاق القائد رياض محرز فوق هذه الأرضية المفخخة التي كانت وراء إخفاق محاربي الصحراء في “الكان” الماضية بالكاميرون.