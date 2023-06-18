بلماضي: بدأت أُفكّر في كأس إفريقيا بِكوت ديفوار

قال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي إنّه بدأ يُفكّر منذ الآن، في نهائيات كأس أمم إفريقيا المُقبلة.

وتحتضن كوت ديفوار البطولة القارّية، في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 11 من فيفري 2024. وقبل ذلك في الـ 12 من جويلية المقبل، تُسحب القرعة.

وأوضح بلماضي أن لاعبيه سيخوضون عددا من المقابلات التحضيرية، قبيل انطلاق المحفل العاجي. وأضاف أن نهائيات كأس أمم إفريقيا بطولة صعبة، وتتطلّب تحضيرات جيّدة، خاصّة من ناحية التأقلم مع الحرّ الشديد والرّطوبة العالية.

وتنتظر المنتخب الوطني قبل “الكان” ثلاث مقابلات رسمية، واحدة لِحساب التصفيات الإفريقية (سبتمبر 2023) وضعفها بِرسم تأهيليات كأس العالم (نوفمبر 2023)، ومباراة ودّية أمام تونس هذا الثلاثاء. وعليه، يُمكن لِبلماضي بِالتنسيق مع “الفاف”، ضبط مباراة تحضيرية في سبتمبر، وثانية في أكتوبر، ومقابلتَين أُخرَين قبيل سفرية كوت ديفوار.

وتعوّد بلماضي أن يُبرمج مقابلتَين للاعبيه قبيل انطلاق “الكان”، فمثلا في نسخة مصر 2019، لعبوا ضد البورندي ومالي بِقطر، وفي طبعة الكاميرون 2022، واجهوا غانا بِالبلد الخليجي ذاته، وكان يُمكن منافسة غامبيا، لكن تفشّي جائحة “كورونا” ألغى اللّقاء.

وفي سؤال عن عدم إشراك متوسّط الميدان الهجومي فارس شعيبي، قال بلماضي في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة مساء الأحد، إنّه تركه هذا اللاعب الشاب والواعد لِمواجهة تونس.

وأبدى المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب الوطني ارتياحه، لِمردود لاعبيه والنتيجة المُسجّلة أمام أوغندا،

وللارتياح ما يُبرّره، خاصة وأنّ جمال بلماضي وظّف تشكيلا شبه احتياطي، بِلاعبين لم يسبق لهم خوض المقابلات الرّسمية في الأدغال، أمثال جوين حجام وحمد عبدلي وبدر الدين بوعناني وحسام عوّار. فضلا عن زملاء لهم محلّيين شاركوا لِأوّل مرة أساسيين أو عادوا إلى صفوف “الخضر” بعد غياب طويل، وهم زين الدين بلعيد وهيثم لوصيف وأسامة شيتة وأيمن محيوس.