بلماضي بدأ يُفكّر في “شيخوخة” حرّاس مرمى المنتخب الوطني

يبدو أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بدأ يُفكّر في إيجاد حلّ، احتياطا لـ “شيخوخة” حارسي مرمى “محاربي الصحراء”.

ويلعب للمنتخب الوطني الجزائري ثلاثة حرّاس مرمى بِعمر تجاوز 30 سنة، وهم: وهاب رايس مبولحي (35 سنة)، وعز الدين دوخة (35 سنة في أوت المقبل)، وألكسندر أوكيجة (33 سنة في جويلية القادم).

وهكذا وجّه بلماضي الدّعوة لِحارس مرمى فتيٍّ وواعد، اسمه تيدي بولهندي، بِعمر 20 سنة، وينشط في فريق نيس الفرنسي.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي نيس الفرنسي مساء الأربعاء، التي أضافت أن بولهندي سيُرافق مواطنَيه وزميلَيه المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي، لِمعسكر “محاربي الصحراء” الذي ينطلق بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، الإثنين المقبل.

وسَيُشارك الثلاثي الوراد ذكره في المقابلات التحضيرية للمنتخب الوطني الجزائري أمام موريتانيا ومالي وتونس، في الـ 3 والـ 6 والـ 11 من جوان المقبل، على التوالي.

ويملك تيدي بولهندي الجنسية الجزائرية والفرنسية والإيطالية، وينشط في صفوف أواسط فريق نيس، الذي ينتمي إلى بطولة فرنسا للدرجة الخامسة.

ونال تيدي بولهندي هذا الموسم شرف حضور مقابلتَين مع أكابر فريق نيس، أمام ناديَي لونس وسانت إيتيان في بطولة القسم الأوّل الفرنسي أواخر جانفي الماضي. لكنه تابعهما من دكّة البدلاء.

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، شارك تيدي بولهندي مع أواسط “الخضر” في النصف الأخير من ديسمبر الماضي، لمّا حضر وقائع بطولة شمال إفريقيا لِأقلّ من 20 سنة بِتونس، والمُؤهّلة لـ “كان” هذا الفئة. قبل أن تُلغي “الكاف” النهائيات بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

وتُظهر الصورة المُدرجة أعلاه ثلاثي حراسة مرمى “الخضر”: وهاب رايس مبولحي وعز الدين دوخة وألكسندر أوكيجة. بينما تُظهر الصورة المُدرجة في الوسط حامي العرين تيدي بولهندي (رقم “30”) رفقة أواسط المنتخب الوطني الجزائري، في ديسمبر الماضي.