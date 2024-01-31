بلماضي تصرف بطريقة غير لائقة.. وصفحته طوّيت نهائيا

"الفاف" تنهي مهام المدرب الوطني رسميا وتؤكد:

رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، “الفاف”، من طرف واحد، إنهاء مهام الناخب الوطني، جمال بلماضي، على رأس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وأكدت أنها بصدد التفاوض مع مدرب جديد لـ”الخضر”، وهذا في بيان أصدرته الهيئة الكروية الثلاثاء على موقعها الرسمي.

وقال بيان “الفاف”، الذي انتقد ضمنيا تصرف المدرب الوطني السابق: “بلماضي فضّل الصمت ومغادرة أرض الوطن بدون احترام ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الفاف”، مضيفا: “صمت بلماضي يعتبر بالضرورة فك ارتباطه مع الاتحادية”.

وأكدت الاتحادية، أن “رئيس الفاف وليد صادي عقد لقاءً مع بلماضي بمدينة بواكي الإيفوارية، مباشرة بعد خسارة المنتخب الوطني مباراته الثالثة أمام منتخب موريتانيا وإقصائه من الدور الأول لكأس إفريقيا، واتفق الطرفان خلاله على فسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي وترسيم ذلك فور العودة إلى الجزائر”.

وأضاف بيان “الفاف”، في توضيحاته، بتأكيد ترسيم إنهاء مهام أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الوطني مباشرة بعد عودتهم إلى الجزائر، وفقا للاتفاق المبرم في مدينة بواكي بكوت ديفوار، باستثناء المدرب جمال بلماضي، الذي تراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بحجة عدم اقتناعه بالجانب المالي.

بيان “الفاف” واصل سرده تفاصيل ما حدث قائلا: “بعد أربعة أيام من عودة وفد “الخضر” من كوت ديفوار، واستفادة المدرب بلماضي من مهلة إضافية للتفكير، لم تتلق الاتحادية أي رد منه، لكنه بالمقابل، فاجأ الجميع بمغادرة أرض الوطن”، وهو التصرف الذي اعتبرته الهيئة الكروية بمثابة رفض واضح للاتفاق الشفهي الذي تم التوصل إليه بمدينة بواكي الإيفوارية.

في ذات السياق، وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم النقاط على الحروف وأكدت أنها طوّت نهائيا صفحة بلماضي، الذي لم يعد مدربا لـ”الخضر”، وكشفت أنها باشرت عملية البحث عن مدرب جديد الذي سيتم الإعلان عنه قريبا.

في ذات الصدد، قال البيان: “سعيا منها لإيقاف سلسلة الإخفاقات، وجدت “الفاف” نفسها مضطرة لطي صفحة بلماضي نهائيا وتحويل اهتمامها للبحث عن ناخب وطني جديد لرفع التحدّيات الجديدة المنتظرة”.

وتأسّفت “الفاف”، في بيانها، لنتائج المنتخب الوطني مع المدرب بلماضي، التي لم تكن في مستوى تطلعات الجماهير الجزائرية، لاسيما مع الإمكانات التي تم تسخيرها من طرف الدولة والاتحادية، مشيرة في نفس الوقت إلى الإخفاقات الثلاثة المتتالية للمنتخب الوطني، والمتمثلة في الخروج من الدور الأول في “كان” 2022 بالكاميرون، الإقصاء من مونديال 2022 بقطر، ثم الخروج من الدور الأول أيضا في “كان” كوت ديفوار.