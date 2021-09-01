بلماضي: تصفيات “المونديال” لن تكون سهلة

قال إنه يتوجب توفير كل الظروف المريحة..

بدأنا التحضير مبكرا لمباراة جيبوتي ونعرف ماذا ينتظر منا الجزائريون

لم يتوان مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي في التأكيد على صعوبة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، ما يتطلب حسب قوله توظيف جميع العوامل حتى يكون المنتخب الوطني في مستوى طموحات وتطلعات الجماهير الجزائرية.

وقال بلماضي في سياق حديثه “نحن على علم بما ينتظره الجزائريون منا، اللاعبون أيضا على علم بما ينتظرهم فوق الميدان، كرة القدم في البلاد مهمة، الجزائريون يحبون كرة القدم، وبحكم علاقتنا مع كرة القدم كلاعبين وطاقم فني ومسيرين فنحن واعون بما ينتظرنا، صحيح أن الجمهور لن يحضر المباراة أمام جيبوتي، لكن ينتظر لحظات جميلة ومباراة في المستوى وهذا أمر مشروع، أنا مدرب كرة القدم وهذا عملي ومهمتي، كما نعرف بأن اللاعب رقم 12 ليس الجمهور، بل جميع الجزائريين، كلهم يحبون كرة القدم والمنتخب الوطني وهذا محفز إضافي لنا”.

وخلص بلماضي إلى القول بأن التصفيات لمؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم لن تكون سهلة، وحسب قوله من يتحدث عن إمكانية المرور إلى الدور ربع النهائي من النهائيات فهو حر، لأن الميدان يفرض في نظره التحلي بالواقعية والموضوعية، مشيرا بأن سباق لتصفيات ينطلق من مباراة جيبوتي مع التفكير في مباراة بوركينا فاسو التي وصفها بغير السهلة، وعاد بالجميع إلى تلك المواجه الصعبة التي جمعت المنتخبين في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات مونديال 2014 بالبرازيل، حيث قال في هذا الجانب “الحمد لله أن بوقرة قام بالواجب”، مشيرا إلى أهمية الروح الوطنية والقتالية للاعبين، كما أكد بأن التعداد الحالي يتوفر على لاعبين يسعون إلى أداء ما عليهم بغية تقديم الإضافة اللازمة للمنتخب الوطنية تحسبا للتحديات الرسمية المقبلة.

علينا التعامل بجدية مع جيبوتي قبل التفكير في خرجة بوركينا فاسو

أكد جمال بلماضي على ضرورة التعامل بجدية وواقعية مع متطلبات مباراة اليوم أمام منتخب جيبوتي، واصفا إياه بالمنتخب الذي يجب أن نحترمه فوق الميدان، مؤكدا انه تم التحضير مبكرا لهذه المباراة بغية منحه القيمة التي يستحقها، حيث قال بلماضي بخصوص هذه المباراة: “بدأنا التحضير مبكرا لمباراة جيبوتي، وعلينا أن نتعامل معها بجدية مثل مختلف المباريات التي تنتظر الجزائر، وأكيد أن تحقيق سلسلة 27 مباراة دون هزيمة لم يكن صدفة، بل بفضل احترام جميع المنافسين وهو ما يتطلب القيام به أمام منتخب جيبوتي”، وهو الأمر الذي وصفه بالضروري قبل التفكير في المباراة الموالية أمام بوركينا فاسو التي تلعب في المغرب.

كما تطرق بلماضي إلى أهمية توفير الظروف المريحة للمنتخب الوطني حتى يعمل على تحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا في السياق ذاته على علاقته الجيدة برئيس الفاف شرف الدين عمارة، مؤكدا أن جميع الأطراف همها الوحيد هو توظيف خبرتها وإمكاناتها حتى يكون المنتخب الوطني في مستوى تطلعات وطموحات عشاق كرة القدم وجميع الجزائريين الذين من حقهم أن ينتظروا الأفضل من منتخب بلادهم.