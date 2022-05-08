بلماضي: توقعت صعوبة مباراة الوفاق لكنها كانت أكثر تعقيدا

أكد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، إنه توقع صعوبة مأمورية وفاق سطيف أمام الأهلي المصري، في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن ليس بتلك الطريقة.

وخسر وفاق سطيف، برباعية نظيفة على يد مضيفه الأهلي بملعب السلام، ما يصعب من مباراة الإياب أمام الفريق الجزائري.

وقال بلماضي الذي حضر المبارة في تصريح لقناة “أون تايم سبورتس” المصرية، عقب اللقاء، إن المباراة كانت صعبة بسبب اللعب ضد أحد أكبر فرق قارة أفريقيا، وهو الأهلي.

وأضاف: “بالطبع مواجهة الأهلي بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد أمير قراوي، زادت صعوبة مهمة الوفاق، لكنها كرة القدم”.

وتابع: “لم أتوقع خسارة الفريق، لكن هناك شوط ثان في الجزائر، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث؟”.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في الجزائر، في لقاء الأياب الإياب.

المصدر: موقع كووورة