-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلماضي: توقعت صعوبة مباراة الوفاق لكنها كانت أكثر تعقيدا

الشروق الرياضي
  • 689
  • 0
بلماضي: توقعت صعوبة مباراة الوفاق لكنها كانت أكثر تعقيدا
أرشيف
جمال بلماضي

أكد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، إنه توقع صعوبة مأمورية وفاق سطيف أمام الأهلي المصري، في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن ليس بتلك الطريقة.

وخسر وفاق سطيف، برباعية نظيفة على يد مضيفه الأهلي بملعب السلام، ما يصعب من مباراة الإياب أمام الفريق الجزائري.

وقال بلماضي الذي حضر المبارة في تصريح لقناة “أون تايم سبورتس” المصرية، عقب اللقاء، إن المباراة كانت صعبة بسبب اللعب ضد أحد أكبر  فرق قارة أفريقيا، وهو الأهلي.

وأضاف: “بالطبع مواجهة الأهلي بـ 10 لاعبين فقط بعد طرد أمير قراوي، زادت صعوبة مهمة الوفاق، لكنها كرة القدم”.

وتابع: “لم أتوقع خسارة الفريق، لكن هناك شوط ثان في الجزائر، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث؟”.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في الجزائر، في لقاء الأياب الإياب.

المصدر: موقع كووورة

مقالات ذات صلة
زامبيا تُندّد بِفضيحة أخرى في بيت الكرة الكاميرونية

زامبيا تُندّد بِفضيحة أخرى في بيت الكرة الكاميرونية

صايفي ينتقد غوارديولا دفاعا عن محرز.. لماذا أخرجته؟

صايفي ينتقد غوارديولا دفاعا عن محرز.. لماذا أخرجته؟

قضية فساد أخرى في بيت اتحاد الكرة الكاميروني

قضية فساد أخرى في بيت اتحاد الكرة الكاميروني

بن زيمة يقاضي سياسيا بحزب “ايرك زمور”

بن زيمة يقاضي سياسيا بحزب “ايرك زمور”

سليماني يتحدّى مدربه بِهذه الطريقة

سليماني يتحدّى مدربه بِهذه الطريقة

جديد محرز وسوق الانتقالات الصيفية

جديد محرز وسوق الانتقالات الصيفية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد