بلماضي: ثقتنا كبيرة في أنفسنا ويجب أن نؤكد إمكاناتنا أمام كوت ديفوار

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه يجب تأكيد الإمكانات التي يملكها المنتخب في المباراة التي تنتظره أمام كوت ديفوار أمسية الخميس.

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي في ندوة صحفية نشطها رفقة قائد “الخضر” رياض محرز، أن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه وفي نفسه من أجل بذل كل المجهودات في مباراة كوت ديفوار من أجل الفوز.

وأضاف بلماضي: “لدينا دعم كبير من الجميع في الجزائر، لكن لا بد أن نبرهن ونؤكد على إمكاناتنا على أرضية الميدان”.

وتابع بلماضي: “أدرك جيدا أن تسجيل هدف واحد، سيغيّر الكثير من الأمور في المباراة، وغدا سنعمل على تأكيد إمكاناتنا وقدراتنا، في المبارتين السابقتين افتقدنا إلى الحظ ولم نستغل الفرص وسنعمل على أن نكون أحسن أمام كوت ديفوار”.

نتواجد في وضعية صعبة وعلينا التعامل معها بإيجابية

وقال الناخب الوطني، أن الانطلاقة غير الموفقة في دور المجموعات جعلت المنتخب يتواجد في وضعية صعبة، يجب التعامل معها بإيجابية، من خلال التألق على أرضية الميدان وتحقيق الفوز.

وأضاف بلماضي: “هناك ضغط وحسابات معقدة، في حال عدم الفوز سنخرج من الدورة، لكن يجب أن تعامل مع الوضعية الحالية”.

وأكد بلماضي أنه كان من الممكن أن تكون مباراة كوت ديفوار نهائي بين المنتخبين، مثلما كان عليه الحال في “كان” 2019 بين الجزائر والسنغال، اللذان تقابلا في الدور الأول وبعدها في النهائي.

وفي رده على سؤال حول مردود المهاجم بلايلي في كأس إفريقيا مقارنة بأدائه في كأس العرب، ردّ بلماضي: لا يمكن مقارنة مردود اللاعب في منافستين مختلفتين تماما”.