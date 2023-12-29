بلماضي جلب قرابة نصف لاعبي اللّقب الإفريقي 2019

رباعي ترك بصمة قوية في "كان" 2019.

جدّد النّاخب الوطني جمال بلماضي، الجمعة، الثقة في 12 لاعبا، ساهموا في إحراز “الخضر” كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

وجلب بلماضي إلى “كان” 2024 بِكوت ديفوار 12 لاعبا تذوّق حلاوة اللّقب القارّي قبل أربع سنوات خلت، وهم: الحارس رايس وهّاب مبولحي، والمدافعون يوسف عطال ورامي بن سبعيني وعيسى ماندي، ولاعبو خط الوسط هشام بوداوي وإسماعيل بن ناصر وسفيان فغولي ويوسف بلايلي، والمهاجمون رياض محرز وإسلام سليماني وبغداد بونجاح وآدم الوناس.

وبِعبارة أخرى، ما زال بلماضي يعتمد – تقريبا – على نصف قائمة اللاعبين السابقين.

ويملك 3 لاعبين تقاليد البطولات الإفريقية، بعدما حضروا وقائع آخر نسخة لـ “الكان” بِالكاميرون عام 2022، وهم: المدافع محمد الأمين توغاي، ومتوسّط الميدان رامز زروقي، والمهاجم محمد الأمين عمّورة. دون إغفال زميلهم لاعب خط الوسط نبيل بن طالب الذي شارك في طبعتَي 2015 و2017.

وبِالمُقابل، يحضر 10 لاعبين لِأوّل مرّة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهم: الحارسان أنطوني ماندريا وأسامة بن بوط، والمدافعون كيفين قيطون وريان آيت نوري وياسر لعروسي وأحمد توبة وزين الدين بلعيد، وفي خطّ الوسط فارس شعيبي وحسام عوّار، والمهاجم أمين غويري. مع تميّز بن بوط وبلعيد عن زملائهم، كونهما يعرفان أدغال إفريقيا جيّدا، وساهما في إحراز فريقهما اتحاد العاصمة كأس “الكاف” للموسم الماضي.