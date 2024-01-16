بلماضي حضر وقائع هذه المباراة

حضر النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بعد ظهيرة الثلاثاء، وقائع مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا.

وتكتسي هذه المباراة أهمية بالغة، على اعتبار أن المنتخبَين يُنافسان “مُحاربي الصّحراء”، في الجولتَين الثانية والثالثة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وكان بلماضي مرفوقا بِالقائد رياض محرز والمدافع عيسى ماندي، ومُحلّل الفيديو زهير بن سديرة. فضلا عن اللاعب الدولي المتقاعد كريم زياني، الذي اختارته “الكاف” للترويج للبطولة الإفريقية.

وإذا كان بلماضي قد تابع أطوار مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا حتّى النّهاية، فإن محرز وماندي غادرا المدرجات بعد اختتام فعّاليات الشوط الأوّل، والتحقا بِزملائهما في الحصّة التدريبية.