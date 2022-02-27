بلماضي: “ديلور ليس “زورو” ولن يعود إلى المنتخب الوطني ما دمت على رأسه”

أغلق الباب مجددا على إمكانية عودته

أنهى المدرب الوطني، جمال بلماضي، الجدل القائم حول عودة أندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي، إلى المنتخب الوطني، بعد الظهور الإعلامي الأخير الذي قام به اللاعب في إحدى الحصص الرياضية بفرنسا، التي يديرها الدولي الفرنسي الأسبق جيروم روتين.

وكان جواب بلماضي حادا في قضية أندي ديلو، حيث أغلق أمامه جميع المنافذ للعودة مجددا إلى المنتخب الوطني تحت قيادته. وقال: “كنت واضحا بخصوص أندي ديلور.. ليس لدي مشكل شخصي معه، وكشخص أحبه.. هناك أشخاص فرحوا لإقصائنا من كأس إفريقيا، وحتى إنهم ينتظرون فشلنا في التأهل للمونديال، يريدون إثارة البلبلة حول هذا الموضوع، المنتخب ليس ملكا لي، بل أنا تحت تصرفه وخدمته”.

وأضاف: “إن ديلور اتخذ قراره بنفسه، منح لنفسه عطلة لسنة كاملة، ولم تنته بعد. بالنسبة إلي، لا يوجد زورو، البطل الخارق، وحتى رياض محرز، أو لاعبون آخرون إذا ما تصرفوا بهذا الشكل، سيلقون نفس المصير”.

كما انتقد الناخب الوطني، الخطوة التي أقدم عليها ديلور، بخوض هذا الموضوع في حصة إذاعية مع الدولي الفرنسي الأسبق، جيروم روتين، رافضا التدخل في صلاحياته كناخب وطني، مؤكدا أنه صاحب القرار الأول والأخير في المنتخب الوطني، وما دام هو على رأس الخضر لن يقوم باستدعاء ديلور.

وفي سياق الموضوع، تطرق جمال بلماضي إلى الحديث عن وضعيات مشابهة، لا يريد الكشف عنها، حيث فضل تحمل عبئها وحده، حتى لا يسيء إلى بلده الجزائر، ملمحا بذلك إلى ملف بعض اللاعبين الفرانكو- جزائريين، الذين يرفضون تمثيل المنتخب الوطني، مستشهدا بقضية حسام الدين عوار.