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رياضة

بلماضي رابع أفضل مدرب وطني في العالم عام 2021

سليم.ع
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بلماضي رابع أفضل مدرب وطني في العالم عام 2021

احتل الناخب الوطني جمال بلماضي المركز الرابع في قائمة أفضل المدربين الوطنيين لعام 2021. 

وأعلن الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة أفضل مدربي المنتخبات في سنة 2021 ، تواجد فيها بلماضي في المركز الرابع، بعدما تمكن من قيادة “الخضر” طيلة هذا العام، دون أن يتلقى أي هزيمة.

وإحتل مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني المركز الأول، في حين عاد المركز الثاني للمدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، أما المركز الثالث فكان من نصيب المدرب الفرنسي ديدي ديشامب.

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