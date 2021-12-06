بلماضي رابع أفضل مدرب وطني في العالم عام 2021
احتل الناخب الوطني جمال بلماضي المركز الرابع في قائمة أفضل المدربين الوطنيين لعام 2021.
وأعلن الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة أفضل مدربي المنتخبات في سنة 2021 ، تواجد فيها بلماضي في المركز الرابع، بعدما تمكن من قيادة “الخضر” طيلة هذا العام، دون أن يتلقى أي هزيمة.
أفضل مدرب وطني في العالم بتصنيف الـ IFFHS للرجال لعام 2021 – روبرتو مانشيني
جوائز IFFHS 2021
روبيرتو مانشيني الفائز!
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— IFFHS (@iffhs_media) December 6, 2021
وإحتل مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني المركز الأول، في حين عاد المركز الثاني للمدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، أما المركز الثالث فكان من نصيب المدرب الفرنسي ديدي ديشامب.