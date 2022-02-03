بلماضي: زوبا مُعلّم وأسطورة في عالم كرة القدم

قدّمت “الفاف” والناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الخميس، تعازيهما الحارّة والصّادقة لِأسرة زوبا، بعد رحيل الرّياضي التاريخي والرّمز عبد الحميد زوبا.

وجاء في بيان نشرته هيئة الرئيس شرف الدين عمارة: “بِبالغ الحزن و الآسى، تلقّى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم السيد عمارة شرف الدين وجميع أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف، خبر وفاة المغفور له بِإذنه تعالى عبد الحميد زوبا، اللاعب الدولي السابق في فريق جبهة التحرير الوطني”.

وأضاف: “وبِهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي بِأحرّ التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه، و إلى السيد محمد معوش نائب رئيس الفاف ورئيس جمعية فريق جبهة التحرير الوطني المجيد، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمّده بِواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصّبر و السّلوان”.

من جهته، قال جمال بلماضي: “قبل شهرَين فقط، كان لي شرف زيارة الرّاحل الشيخ عبد الحميد زوبا بِمنزله، هذه الزيارة سمحت لي بِالحديث مع هذه الشخصية العظيمة، التي قدّمتْ الكثير لِكرة القدم الجزائرية. و استفدتُ منها كثيرا”.

وأضاف: “بِهذه المناسبة الحزينة و الأليمة، أودّ أن أتقدّم بِأحرّ التعازي لِأسرته وأقاربه وأصدقائه، وإلى السيد محمد معوش رئيس جمعية فريق جبهة التحرير الوطني ونائب رئيس الفاف. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنّاته”.