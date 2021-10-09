بلماضي: سليماني مثال للاعبين الجزائريين وعلينا الحذر من النيجر

قال إن على "الخضر" التعامل مع أرضية ملعب تشاكر

أشاد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالنجم إسلام سليماني بعد نجاحه في تحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني برصيد 37 هدفا، عندما سجل ثنائية في مرمى النيجر، الجمعة، من أصل الستة أهداف التي فاز بها “الخضر” في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 على ملعب مصطفى تشاكر، قبل أن يشير إلى ضرورة تعامل المنتخب الوطني مع أرضية الملعب التاريخي “السيئة” بعد أن سئم من الحديث عنها في كل مرة، في حين حذّر من منتخب النيجر في لقاء الثلاثاء المقبل من منطلق أن الأخير سيلعب بكل قوة لأنه ليس لديه ما يخسره في المواجهة.

وكان المنتخب الوطني سجل فوزه الثاني في ثلاث مباريات، ليعزز صدارته برصيد 7 نقاط متفوقا على منتخب بوركينافاسو بفارق الأهداف، وفاز الأخير على منتخب جيبوتي برباعية نظيفة، ويواجه المنتخب الجزائري النيجر يوم الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية عن القارة السمراء، في مباراة تستدعي فوز زملاء محرز من أجل البقاء أمام منتخب بوركينافاسو المرشح للفوز مرة أخرى على جيبوتي، وهذا قبل الجولتين الأخيرتين شهر نوفمبر المقبل، عندما يتنقل المنتخب الوطني لمواجهة جيبوتي قبل استقبال بوركينافاسو في الجولة الأخيرة لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة الفاصلة.

إلى ذلك، قال بلماضي، أمس، بعد الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة النيجر، تعليقا على الانجاز التاريخي لإسلام سليماني المتعلق بتحطيمه للرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني: “سليماني يعرف ما أفكر به فيه.. إنه مثال لي ولكل اللاعبين الذين يلعبون في البطولة الجزائرية”، مضيفا: “إنه يتميز بالكثير من التضحية بالنفس والشجاعة”، قبل أن يتابع: “سنطلق على سليماني لقب “الرجل غير المفهوم”، فحتى أنا لا أفهم ذلك..إنه لاعب سخّي ومقاتل ويسجل أينما ذهب وارتحل”، ولم يفوت مدرب منتخب قطر السابق الفرصة للإشارة إلى الانتقادات التي تعرض لها سليماني مرارا وتكرارا رغم أرقامه المميزة مع “محاربي الصحراء”، سواء من الجماهير أو وسائل الإعلام، عندما قال: “إنه لاعب محترم ومُقدّر خارج الجزائر..ربما أننا سنكتشف ذلك بعد فوات الأوان”، مضيفا: “إنه يعرف ما أفكر فيه..هذا مثال بالنسبة لي”.

من جهة أخرى، توقع جمال بلماضي أن لا تكون مباراة النيجر الثلاثاء المقبل في نيامي سهلة، بالنظر لما قدمه هذا أشبال المدرب جون ميشال كافالي في الجزائر رغم الخسارة بسداسية، وصرح: “لم نتفاجأ بما قدمه هذا المنتخب في المرحلة الأولى من المباراة..لقد حذّرنا الآن قبل لقاء العودة”، مضيفا: “نحن نعرف بأن الظروف المناخية ستكون معقدة..أما عن أرضية الملعب فلن أتحدث عنها..هذا موضوع آخر، أظن بأننا مجبرون على التعامل مع هذا الوضع”، وختم: “يوم الثلاثاء سيكون هناك خصم يريد الانتقام..لا أعتقد أنهم سيتأهلون لكنهم سيلعبون من أجل رد الاعتبار”.

يجدر الذكر، أن مباراة العودة أمام النيجر قد تعرف عودة بعض اللاعبين المصابين، في صورة رامي بن سبعيني وجمال بلعمري، الأمر الذي سيريح بلماضي نوعا ما، خاصة بعد المتاعب الدفاعية التي وجدها “الخضر” في لقاء، أول أمس، بين بدران وماندي.