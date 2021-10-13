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رياضة

بلماضي: سنحضر جيدا لبوركينافاسو ونتمنى حضور الجماهير

سليم.ع
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بلماضي: سنحضر جيدا لبوركينافاسو ونتمنى حضور الجماهير
ح.م
الناخب الوطني جمال بلماضي

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، في تصريحات له عقب عودة “الخضر” من النيجر، أن المنتخب سيعمل على التحضير جيدا للمباراة الأخيرة أمام بوركينافاسو..

وأضاف بلماضي: ” منتخب بوركينافاسو لديه لاعبين في المستوى، وأثبت قوته، وسنحضر له جيدا من أجل حسم التأهل إلى المباراة الفاصلة”.

وعبّر بلماضي عن اشتياقه لجماهير “الخضر” في المدرجات، وقال: “نتمنى حضور الجماهير، لمنح الإضافة وتحفيز اللاعبين، وصنع الأجواء الرائعة التي عودونا عليها”.

وثمّن بلماضي الفوز المحقق على النيجر برباعية، كما أشاد بالأداء المقدم من طرف بلايلي، حيث أكد قائلا: ” بلايلي لديه إمكانيات كبيرة، ويقدم إضافة كبيرة للهجوم، بتشكيله الخطورة وهو حاسم معنا في أغلب اللقاءات”.

وتطرق الناخب الوطني في تصريحاته إلى ملعب تشاكر، وقال: ” على الجميع تحمل المسؤولية، نريد اللعب على أرضية جيدة، وإن لم يقوموا بعملهم فإنهم لا يحبون الوطن”.

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