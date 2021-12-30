بلماضي: سنذهب إلى الكاميرون للدفاع عن لقبنا رغم صعوبة المهمة

أكد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الخميس، إن محاربي الصحراء سيشاركون في كان الكاميرون من أجل الدفاع عن لقبهم رغم صعوبة المهمة باعتبار الجزائر بطل القارة عام 2019.

وأكد بلماضي في ندوة صحفية بالدوحة القطرية أين يقام تربص للمنتخب الجزائري، إن الخضر سيقدمون كل ما لديهم للمحافظة على اللقب القاري في الكامريون ولديهم الرغبة دائما في الفوز.

وأوضح إن المهمة جد صعبة، كون المنتخب الجزائر تسعى كل المنتخبات للاطاحة به باعتباره بطل القارة، وأن ذلك رغم أنه يشكل ضغطا لكنه ضغط ايجابي لتأكيد صفة البطل.

وشدد بلماضي على أن إختيار الدوحة لإقامة تربص المنتخب الجزائري، يعود بالدرجة الأولى إلى التسهيلات والعلاقات الجيدة بين الاتحادين الجزائري والقطري ومن جهة أخرى لوجود مستشفى اسبيتار الذي يتميز بمواصفات عالمية.

من جهة أخرى، قال بلماضي إن هناك لاعبين آخرين مصابون بفيروس كورونا في المنتخب لكن لا يمكن الكشف عن الأسماء.

وعن عدم استدعائه للاعب أمير سعيود مسجل الهدف الأول في نهائي كأس العرب، أوضح بلماضي إلى وجود منافسة قوية في مركزه على غرار براهيمي وبولاية.

وفي رده عن سؤال وجه له حول الفيفا قال الناخب الوطني “أريد الحديث عن الفيفا وإذا افرغت ما في قلبي لن يحدث خيرا”.

كما عبر المتحدث ذاته عن رغبته في مواصلة سلسة المباريات بدون هزيمة، مؤكدا أن حصد الألقاب هو هدفه الأول منذ التحاقه بالمنتخب.

وأبدى الكوتش جمال اعجابه بما قدمه المنتخب المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة في كأس العرب وكذا باللاعبيين على غرار شتي توڤاي بن دبكة وأيضا ميرازيق.