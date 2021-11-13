بلماضي: سنعمل على إسعاد جماهيرنا أمام بوركينافاسو ونفاد التذاكر لم يفاجئني..

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، في تصريحات له عقب العودة من القاهرة، أن المنتخب سيعمل على إسعاد الجماهير الجزائرية في اللقاء المرتقب هذا الثلاثاء أمام بوركينافاسو.

وأضاف بلماضي أن نفاد تذاكر مباراة بوركينافاسو في ظرف قياسي لا يعد مفاجأة، وقال في هذا السياق: ” أعرف مدى حب الشعب الجزائري للمنتخب ولكرة القدم، ونفاد التذاكر لم يفاجئني، لأن الجمهور اشتاق إلينا مثلما اشتقنا إليه، وإن شاء الله سنعمل على إسعادهم في مباراة الثلاثاء”.

وعن تعادل بوركينافاسو أمام النيجر، قال بلماضي: ” لا يهني تعادل أو فوز بوركينافاسو، لدينا مباراة أمام هذا المنتخب وسنعمل على تحقيق الفوز”.

وتحدث بلماضي عن الفوز المحقق برباعية أمام جيبوتي، وقال: ” الهدف من المباراة كان النقاط الثلاث، كما عملنا على منح الفرصة لعدد من اللاعبين، بغية التحضير الجيد لمباراة بوركينافاسو”.

وأثنى بلماضي على لاعبين، حيث أكد بأن الجميع قدم ما هو مطلوب منه، مشيدا بجدية اللاعبين في التعامل مع منتخب جيبوتي”.

من جهة أخرى، تأسف الناخب الوطني، على الإندفاع البدني الذي ساد مباراة جيبوتي، رغم أن المباراة تعد شكلية بالنسبة له، وقال في هذا السياق: ” يجب الحذر من التدخلات الخشنة، للأسف الحكام لا يحمون اللاعبين كما يجب، وفي مباراة جيبوتي تلقى بلايلي إصابة على مستوى الكاحل”.

وأشاد بلماضي مرة أخرى بهداف “الخضر” إسلام سليماني، وقال أنه قادر على رفع رصيده من الأهداف في المباراة القادمة، لأنه يملك عزيمة كبيرة.