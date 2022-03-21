بلماضي: “سنلعب مباراتين حاسمتين ورغبتنا كبيرة في تحقيق التأهل”

الخضر منذ الإثنين في مالابو تحضيرا لمواجهة الكاميرون

شد المنتخب الوطني، الإثنين، الرحال إلى مدينة مالابو بغينيا الاستيوائية، لإجراء تربص قصير يدوم أربعة أيام، تحضيرا للمباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون، المقررة الجمعة المقبل، على ملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية، برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان تنقل وفد الخضر إلى مدينة مالابو على متن طائرة خاصة تابعة إلى الخطوط الجوية الجزائرية، التي نقلت الطاقم الفني رفقة اللاعبين الذين ينشطون في تونس، قطر والسعودية، على غرار بن عيادة، بلعمري، بن دبكة والحارس زغبة من الجزائر إلى باريس، أين سيتم نقل بقية اللاعبين المحترفين الذين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية الذين اجتمعوا بمطار باريس، في صورة بن ناصر، بلفوضيل، قديورة، زروقي، ورشيد غزال، قبل التوجه بعدها مباشرة من هناك إلى غينيا الاستوائية.

وبحسب البرنامج الذي سطره الناخب الوطني جمال بلماضي، أجرت العناصر الوطنية مباشرة بعد وصولها مساء أمس حصة تدريبية للاسترجاع، على أن تنطلق الأمور الجدية صبيحة اليوم وتستمر إلى غاية يوم الخميس القادم، موعد التنقل إلى الكاميرون الذي سيكون 24 ساعة قبل موعد المباراة.

ويتضمن برنامج التربص إجراء أربع حصص تدريبية، بمعدل حصة كل يوم، بالإضافة إلى حصص الفيديو التي سيخصصها الناخب الوطني لمعاينة بعض لقاءات “الأسود غير المروضة” لاسيما منها لقاءاتها الأخيرة، خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وقبل مغادرة أرض الوطن، جدد الناخب الوطني التأكيد على الرغبة الكبيرة التي تمتلك اللاعبين في تحقيق التأهل وإسعاد الشعب الجزائري، مبديا سعادته بلقائه من جديد بلاعبيه وهذا قبل التوجه إلى الكاميرون.

وقال بلماضي لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة الإثنين بالمطار إنه وجد اللاعبين متحمسين كثيرا ويدركون ما ينتظرهم: “سنلعب مواجهتين مصيريتين من أجل التأهل إلى كأس العالم، سعيد جدا بلقائي مع اللاعبين الذين لمست عندهم رغبة كبيرة في العودة بنتيجة إيجابية” صرح بلماضي.

جدير بالتذكير، أن الناخب الوطني كان قرر غلق التربص الذي سيخوضه المنتخب الوطني بملابو أمام وسائل الإعلام، وهذا من أجل حماية اللاعبين وإبعادهم عن الضغط، كما سيسمح ذلك بغلق الباب أمام جواسيس المنتخب الكاميروني.

يذكر، أن مباراة الذهاب ستلعب الجمعة المقبل بملعب جابوما بدوالا بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر.