بلماضي: سيأتي يوم ننهزم فيه.. لكن ليس أمام بوركينافاسو

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، على أهمية مباراة بوركينافاسو من أجل التأهل إلى المباراة الفاصلة، مصيفا أن المنتخب الوطني سيبذل كل مجهوداته من أجل تحقيق الفوز.

بلماضي: تجديد عقدي لا يعد مشكلا

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أن تجديد عقده لا يعد مشكلا، موضحا في هذا الموضوع: ” تجديد العقد ليس مشكل، ولقد أمضيت من قبل في مدة 5 دقائق، والمهم كذلك ماذا بإمكاني تقديمه للمنتخب في المستقبل، هناك الوقت الكافي للتفكير في ذلك”.

وكعادته رفض الناخب الوطني كشف أوراقهن والحديث عن التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراة بوركينافاسو، وقال: من المؤكد أن رياض محرز سيشارك كأساسي، والجميع يعلم ذلك بما في ذلك المنافس، كما أضيف أن عمورة لن يشارك أساسيا..”

بلماضي: من حق مدرب بوركينافاسو الكلام..والهدرة فوق الميدان

وقال الناخب الوطني، أنه لا يكترث لتصريحات مدرب بوركينافاسو، وأضاف في هذا السياق: ” لا يهمني ما يقوله المدرب، من حقه الكلام، لكن الهدرة فوق الميدان وبعد المباراة”.

وعبّر بلماضي عن سعادته بعودة الجماهير إلى المدرجات لمساندة المنتخب: “فرحنا لعودة الجماهير التي ننتظر مساندتها لنا بقوة، والوقوف إلى جانبنا، وأتمنى أن تكون الجماهير واعية، ولا تنساق لأمور لا تخدم المنتخب، ولدينا ثقة كاملة في جمهورنا الرائع” .

بلماضي: بلايلي جاهز للمشاركة أمام بوركينافاسو

وسلط الناخب الوطني جمال بلماضي، الضوء على حالة المهاجم يوسف بلايلي، حيث قال: “بلايلي تدرب بصفة عادية وهو على أتم الجاهزية للمشاركة في مباراة بوركينافاسو”.

وعن تصريحات اللاعب السابق للأهلي المصري، إينو، الذي تمنى إبتعاد مصر عن مواجهة الجزائر في المباراة الفاصلة قال بلماضي: “الحديث عن ذلك سابق لأوانه أمامنا مباراة حاسمة الآن، وبعد التأهل إلى المباراة الفاصلة، سنرى”.

وتحدث بلماضي عن مشوار المنتخب الوطني والنتائج التي يحققها، بقيادته، حيث قال: “هذا عمل كل الطاقم الفني واللاعبين، سيأتي يوم ننهزم فيه، لكن ليس في مباراة بوركينافاسو”.

وعن كيفية تحفيزه للاعبين، قبل المباريات، قال بلماضي: “التأهل إلى المونديال أفضل حافز، واللاعبون لديهم إرادة كبيرة وهزيمة من أجل الفوز وتحقيق الهدف”.

بلماضي: مباراة بوركينافاسو حاسمة ومطالبون بالفوز

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي، في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة بوركينافاسو، المرتقبة أمسية الثلاثاء في ملعب تشاكر، إن الهدف دائما يبقى تطوير المنتخب وتحقيق أحسن النتائج.

بلماضي: أرضية تشاكر تحسنت كثيرا

وأكد جمال بلماضي أن أرضية ملعب تشاكر تحسنت كثيران مقارنة بالمناسبات السابقة، وقال في هذا السياق: “عاينت الأرضية التي تحسنت كثيرا، وستساعد اللاعبين على تقديم أداء جيد”.

وقال الناخب الوطني، أن منتخب بوركينافاسو يختلف في طريقة لعبه عن منتخب النيجر، بلعبه السريع وبناء اللعب من الخلف على عكس منتخب النيجر، الذي يلعب أكثر بطريقة دفاعية.