بلماضي سيحضر وقائع هذه المباراة

يحضر النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي وقائع مباراة في البطولة الوطنية، تُجرى هذا الجمعة انطلاقا من الساعة السادسة مساءً.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة الجوارية، بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة الوطنية.

وقال جمال بلماضي إنّه سيُعاين اللاعبين المحلّيين في هذه المباراة الواعدة بِالإثارة والتشويق، على أمل جلب بعضهم إلى صفوف “الخضر”، لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للنّاخب الوطني، على هامش حضوره تربص تكويني لِفائدة المدرّبين.

وسيكون متوسّط ميدان هجوم المولودية وهدّاف البطولة الوطنية يوسف بلايلي، أبرز لاعب يُراقبه بلماضي في هذه المواجهة، لِإعادته إلى صفوف النّخبة الوطنية.

وعوّد بلماضي مُتابعي شؤون المنتخب الوطني، على عدم الاعتماد كثيرا على العناصر المحلّية في البطولات الإفريقية. بِدليل أنه جلب لاعبا واحدا فقط في نُسختَي “كان” 2019 و2021، مُمثّل في متوسّط الميدان هشام بوداوي حينما كان يرتدي زيّ نادي البارادو. ورغم أن الطبعة الأخيرة بِالكاميرون سمحت خلالها “الكاف” بِاستدعاء 28 لاعبا.