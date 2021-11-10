بلماضي سيريح بعض اللاعبين المصابين والمهدّدين بالإنذارات

دوليون سابقون يتحدثون لـ"الشروق" عن لقاء جيبوتي

أجمع دوليون سابقون وخبراء في كرة القدم على أن موقعة الخضر أمام جيبوتي تعتبر أفضل محطة لتعبيد الطريق للتأهل للدور الفاصل، بحكم أن جيبوتي متواضع جدا ليتم بعدها التركيز على قمة بوركينافاسو الثلاثاء المقبل برسم الجولة الأخيرة، معتبرا المقابلة ستكون تحضيرية لموقعة الخيول بمدينة البليدة، خاصة وأن منتخبنا مونديالي وزملاء محرز سيرعبون لا محالة المطلين على البحر الأحمر على أرضية ملعب القاهرة الذين يحتفظون فيه بذريات التتويج بكأس أمم إفريقيا بمصر 2019، في حين اعترف آخرون أن هذه المواجهة ستكون مفخخة ويجب ألا نستصغر المنافس.

بلال دزيري: موقعة جيبوتي تحضيرية لمواجهة بوركينافاسو

حذّر الدولي السابق بلال دزيري من استصغار منافس الخضر منتخب المطلين على البحر الأحمر، مؤكدا أنه في تصفيات المونديال لا يجب أن نستصغر الخصم، رغم اعترافه بتواضع المنافس لأن كرة القدم حسبه معروف عنها أنها تحمل مفاجآت، مذكرا أن محاربي الصحراء هم أبطال إفريقيا وأن تعداد الناخب الوطني جمال بلماضي الحالي بإمكانه أن يرعب أقوى الخصوم فهو منتخب مونديالي، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي تضمها التشكيلة والقادرة على مواصلة سجلها خال من الهزائم للمقابلة 32.

مباراة جيبوتي تحضيرية لمواجهة بوركينافاسو

ولم يبد دزيري أي تخوّف من المنافس، واعتبر اللاعب السابق لاتحاد العاصمة مواجهة منتخب جيبوتي بمثابة مرحلة تحضيرية لموقعة الخيول، وقال إن زملاء محرز قادرون على سحق منتخب جيبوتي برباعية على الأقل، وسيكون أحسن سيناريو إن تم التسجيل في البداية، ودعا إلى فرض ضغط مضاعف على منطقتهم بمفاجأته بالهجمات السريعة، وزرع الشك في نفوس لاعبيه ليكون بذلك تحت تأثير ضغط كبير ومرور الوقت، وقوة المنتخب الجزائري، وتوقع أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيريح بعض اللاعبين منهم المهددون بالإنذارات ومنهم من يعاني من الإرهاق لتفادي المفاجأة غير السارة وعلى رأسهم بلايلي واسماعيل بن ناصر وفيغولي وبونجاح وبن سبعيني وبلعمري ورامز زروقي وهذا للاعتماد عليهم في موقعة الخيول الصعبة.

بغلول محمد الأمين: متأكدون من الإمكانيات التي يملكها منتخبنا

أبدى الحارس الدولي السابق محمد الأمين بغلول تفاؤله بتسجيل أشبال بلماضي نتيجة إيجابية على أرضية ملعب القاهرة الدولي الذي يحتفظ فيه زملاء محرز بذكريات طيبة بعد التتويج بالتاج الإفريقي سنة 2019، وقال إن منتخب جيبوتي متواضع جدا وأضاف “لا يهمني المنافس بقدر ثقتي في أشبال بلماضي” خاصة وأن زملاء ماندي يعلمون ما ينتظرهم، داعيا إياهم بأخذ الحيطة والحذر، وقال يجب أن نكون حذرين في هذه المواجهة، وطالب من اللاعبين تطبيق التعليمات التي يقدمها لهم الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي بعين الاعتبار.

ودعا هذا الأخير إلى اختيار العناصر التي تكون جاهزة، حتى يكون الخضر في أحسن أحوالهم ويتمكنون من إضافة ثلاث نقاط إلى رصيدهم، وفي الأخير، أكد ذات المتحدث أن جميع الجوانب متداخلة في مثل هذا اللقاء المعقد، كما اعترف في الأخير أن منتخب جيبوتي فريق قوي ولا بد من الاحتراز منه في هذه المواجهة الصعبة على اللاعبين فوق أرضية الميدان بالنظر للضغط الذي يعاني منه كل طرف، كما أن الجانب التقني سيكون مهما هو الآخر، وأضاف نحن متأكدين من حنكة المدرب الوطني بلماضي ومن احترافية اللاعبين، لهذا فنحن مطمئنين ومتأكدين من الإمكانيات التي يملكها منتخبنا وتوقع أن تكون النتيجة عريضة ولصالح زملاء رياض محرز.

مراد سلاطني: النتيجة ستكون عريضة

اعتبر المدرب المساعد للفريق الوطني لأقل من 20 سنة مراد سلاطني أن موقعة جيبوتي هذا المساء برسم الجولة ماقبل الأخيرة لتصفيات المونديال العربي بقطر 2022 مهمة جدا لباقي المشوار، لأن تصفيات المونديال حسب المدافع السابق صعبة، ورغم ذلك بدا متفائلا بتسجيل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي أفضل فوز جديد وذلك بسحق منتخب قروش البحر الأحمر برباعية على الأقل يرعب بها منافسه المقبل بوركينافاسو الذي يواجهه بملعب تشاكر هذا الثلاثاء، بحكم وأن لاعبينا محترفون ويعلمون أهمية هذا اللقاء وتفاوت مستوى الخضر مع جيبوتي المتواضع الذي يواجه محاربينا لثاني لقاء.

وتوقع خريج مدرسة اتحاد عنابة أن النتيجة ستكون عريضة جراء تحسن الأداء في مدة 31 شهرا الأخيرة ومنذ إشراف بلماضي على العارضة الفنية حيث فاز على عدة فرق عالمية في صورة المكسيك وكولومبيا والسنغال ونيجيريا وغيرها وأكد بذلك علو كعبه، معترفا في الوقت نفسه بأن اللقاء سيكون صعبا وأن النتيجة تهمنا أكثر من المنافس، وأعتبر في الأخير موقعة جيبوتي مرحلة تحضيرية لموقعة الخيول.

رضا ماتام: كل الظروف في صالح الخضر لتجاوز عقبة جيبوتي

يرى الدولي السابق رضا ماتام بأن الخضر قادرون على تجاوز عقبة منتخب قروش البحر الأحمر، بحكم أن المنافس متواضع جدا ويعتبر أحد أضعف منتخبات المجموعة الأولى، كما أن الخطة التي يطبقها الناخب الوطني جمال بلماضي مند إشرافه على العارضة الفنية للخضر أتت ثمارها، وتوقع اللاعب السابق لشبيبة قسنطينة رضا ماتام أن كل الأبواب مفتوحة لمحاربي الصحراء للتأهل للمباراة الفاصلة، بحكم أن هذا المنتخب أتضح أن له روح قتالية مند مجيء بلماضي أين أصبح زملاء محرز وكأنهم يلعبون لأول مرة في المنتخب وهذا بفضل حنكة بلماضي والخطة التي ينتهجها مند البداية وإلى غاية صفارة النهاية حيث أنه يطبق خطة هجومية محضة أفضت إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمقابلة رقم 32، وتوقع أحسن لاعبي الفريق الوطني السابق رضا ماتام أن كل الظروف في صالح الخضر لتجاوز عقبة قروش البحر الأحمر.

عبد القادر تلمساني: أتوقع أن زملاء عمورة سيقدمون أداء ممتازا

توقع المدافع الدولي السابق عبد القادر تلمساني أن لقاء الخضر ضد قروش البحر الأحمر سيكون في المتناول، لكنه طالب بتوخي الحيطة والحذر لأن اللقاء على الورق لصالح الخضر نظرا لما قدمه أشبال بلماضي في لقاء الذهاب حيث سحقوهم بثمانية أهداف مقابل هدف وهذا بشهادة الجميع.

وعبر عبد القادر تلمساني عن تفاؤله بقدرة زملاء محمد الأمين عمورة على قلب الطاولة في وجه المنافس، وكشف اللاعب السابق لوداد تلمسان أن منتخب جيبوتي يتميز أسلوبه بالكرات الهوائية الطويلة والاندفاع البدني، وهي سمات حسبه يمتاز بها هذا المنتخب، وقال أنتظر انتفاضة غير مسبوقة من طرف زملاء عمورة بحكم ان بلماضي سيريح ازيد عن 7 لاعبين ويدفع بخريج مدرسة وفاق سطيف منذ البداية خوفا من تلقي بلايلي وبن سبعيني وبلعمري إنذارات تمنعهم من التواجد في موقعة الخيول الصعبة الثلاثاء المقبل وأتوقع أنهم سيقدمون أداء ممتاز وأنا متفائل بعودتهم من القاهرة بنتيجة إيجابية لا تقل عن خماسية على حساب منتخب قروش البحر الاحمر رغم أن كرة القدم، حسبه، تخفي دائما أسرارا ومفاجآت.