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بلماضي سَيُجيب عن أسئلة غياب محرز والوافدين السبعة الجدد

الشروق الرياضي
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بلماضي سَيُجيب عن أسئلة غياب محرز والوافدين السبعة الجدد
أرشيف
جمال بلماضي

يعقد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا، هذا الإثنين انطلاقا من الساعة الـ 11 صباحا.

وستكون قاعة المحاضرات التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، مقرّا لِهذه المحطّة الصحفية.

ولا يُستبعد أن تكون بعض الأسئلة المُلحّة محور هذا المؤتمر الصحفي، على غرار السبب الحقيقي لِغياب القائد رياض محرز، وتفسير جلب 7 لاعبين جدد إلى صفوف “الخضر”، وعدم إجراء مباراة ودّية في أجندة “الفيفا” لِشهر جوان المقبل، وأمور أخرى.

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