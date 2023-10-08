بلماضي: عدلي لم يغيّر جنسيته الرياضية ولعروسي سيكون حاضرا في التربص القادم

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن لاعب ميلان ياسين عدلي لم يغيّر جنسيته الرياضية، مضيفا أن لعروسي سيكون حاضرا في التربص القادم للمنتخب.

وأضاف بلماضي في ندوة صحفية نشطها صبيحة الأحد: ” بالنسبة لياسين عدلي فهو لم يغير جنسيته الرياضية، والخطوة الأولى تبدأ بإرادة اللاعب ورغبته في الانضمام”.

وتابع: “ملف تغيير جنسية العروسي لم يكتمل ولهذا السبب لم يتمكن من الانضمام إلينا، وسيكون حاضراً في التوقف الدولي القادم”.

وبخصوص ريان شرقي، قال بلماضي: “نفس الجواب الذي قدمته بخصوص اللاعبين مزدوجي الجنسية، لقد تم إنجاز العمل من جانبنا، هو في نفس فئة ياسين عدلي”.

كما رحب بلماضي بالوافد الجديد أمين غويري: “نرحب بأمين غويري، لقد تم إجراء الاتصالات معه منذ وقت طويل جدًا، ولم ينقطع الاتصال أبدا”.

وعن اختيار مواجهة كل من الرأس الأخضر ومصر، قال بلماضي: “الاختيار منطقي، والرأس الأخضر له أسلوب لعب مثل موزمبيق، ومباراة مصر ستكون عبارة عن داربي قوي، واختبار جيد لنا”.

ويشرع المنتخب الوطني بداية من الاثنين في تربص تحضيري تتخلله مباراتان وديتان أمام الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر، ومصر يوم 16 من نفس الشهر.

“هدفنا التحضير الجيد وملاعب مركز سيدي موسى غير جاهزة”

وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أن الهدف هو التحضير الجيد تحسبا لتصفيات كأس العالم، و نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقال الناخب الوطني في ندوة صحفية نشطها صبيحة الأحد بالمركز التقني بسيدي موسى عشية انطلاق تربص “الخضر”: ” نهدف إلى التحضير الجيد من أجل دخول تصفيات المونديال، كما ستكون الفرصة للتحضير لكأس أمم إفريقيا بشكل جيد”.

وأضاف بلماضي: ” ملاعب المركز التقني بسيدي موسى ليست جاهزة لاحتضان هذا التربصـ لذلك سنغادر يوم الثلاثاء، إلى قسنطينة، تحسبا لمباراة الرأس الأخضر”.

ويشرع المنتخب الوطني بداية من الاثنين في تربص تحضيري تتخلله مباراتان وديتان أمام الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر، ومصر يوم 16 من نفس الشهر.