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رياضة

بلماضي على موعد مع الصحفيين يوم 1 جوان

الشروق الرياضي
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بلماضي على موعد مع الصحفيين يوم 1 جوان

سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي، على موعد الثلاثاء 01 جوان القادم، من أجل إحيائ ندوة صحفية، قبيل لعب المباريات الثلاثة المنتظرة أمام موريتانيا، مالي، والجارة تونس.

وسيعمل بلماضي، الإجابة على جميع انشغالات الصحفيين، بخصوص التربص الذي سينطلق يوم 29 ماي، وكذا اختياراته الفنية والتكتيكية حول المباريات الودية الثلاثة، التي تنتظر زملاء فغولي أمام كل من موريتانيا 03 جوان، مالي06 جوان، وختاما بمواجهة تونس بعاصمتها يوم 11 جوان الداخل.

يذكر أن الناخب الوطني متواجد رفقة طاقمه الفني بالجزائر منذ السبت الفارط، من أجل ضمان التحضير الجيد للتربص المغلق الذي سيقام بمركز سيدي موسى.

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