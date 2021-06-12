بلماضي عن المونديال: لم أقل إن العربةَ تسبق الثّورَ

وضع الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي النّقاط على الحروف، بِشأن تصريح إعلامي سابق له خاص بِالمونديال.

وأوضح بلماضي في ظهور إعلاميّ له بعد عودته إلى أرض الوطن قادما تونس، السبت، أنه تفوّه بِعبارة “سنذهب إلى مونديال 2022 بِهدف إحراز كأس العالم”، بِشيء من المزاح ليس إلّا.

وأضاف الناخب الوطني أن أولى الأولويات هي تأهيل “الخضر” إلى كأس العالم نسخة قطر 2022، ثم يضبط بعدها الهدف من حضور هذه التظاهرة الكروية الكبيرة.

وأردف بلماضي يقول إنه يُدرك صعوبة المأمورية ويحترم المنافسين، ولا يضع “العربة قبل الثور”، في إشارة إلى بيع الدب قبل اصطياده، والحديث عن نهائيات كأس العالم قبل التصفيات.

واختتم المسؤول الفني الأوّل عن “محاربي الصحراء” تصريحاته بِشأن هذه النقطة، يقول إنه يؤمن بِثقافة الفوز في أيّ استحقاق يخوضه، دون استخفاف بِالمنافس مهما كانت هُوِّيته. كما لا يعد بـ “الخرافات”، وفي الوقت نفسه لن يلعب أيّ لقاء بِثوب “الضحية”.

وعن تصفيات المونديال مرّة أخرى، قال بلماضي إنّه تحدّث جيّدا مع لاعبيه، وطلب منهم التحضير جيّدا لِهذا السباق الذي سينطلق أواخر أوت المقبل. كما نبّههم بِخصوص سوق الانتقالات، وسلبيات الانضمام إلى أندية لا تمنح لهم فرصة اللعب. على اعتبار أنه كان ومازال وسيبقى صارما، ولن يُوجّه الدّعوة سوى للاعبين الذين يخوضون المنافسات مع أنديتهم بِانتظام. كما حذّر بلماضي تلاميذه من “حماقات” الصيف (اللّهو والمجون..)، وطلب منهم الاسمتاع بِالعطلة، دون إغفال أنهم لاعبون محترفون مُقيّدون بِضوابط معيّنة.

وعن إمكانية برمجة مقابلات تحضيرية لِأشباله أمام منتخبات أوروبية أو أخرى من أمريكا اللاتينية. قال بلماضي إن “الخضر” تنتظرهم في الفترة المقبلة استحقاقات إفريقية، مثل تصفيات المونديال و”كان” الكاميرون. لذلك يرى أنه من غير المُفيد خوض مقابلات ودّية مع منافسين لا ينتمون إلى القارة السّمراء.

وأضاف الناخب الوطني، أنه في حال نيل بطاقة حضور مونديال قطر 2022، فلا مفرّ حينها من تنظيم مقابلات تحضيرية مع منافسين من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وفي سؤالٍ “فضوليٍّ” عن المنتخب الذي يُرشّحه لِحيازة كأس أمم أوروبا، بعد انطلاق المنافسة مساء الجمعة. عدّد بلماضي أسماء فرق إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا.

هذا وسيحضر جمال بلماضي في المنصّة الشرفية، وقائع المباراة الودّية للمنتخب الوطني المحلي أمام نظيره الليبيري، المُقرّر تنظيمها مساء الـ 17 من جوان الحالي، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.