بلماضي غاضب و”الفاف” تُهدّد

ندّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الأحد بِالأطراف التي تتدخّل في الحياة الشخصية للناخب الوطني جمال بلماضي. وهدّد بِمتابعتهم قضائيا.

وقالت “الفاف” في بيان لها إن بلماضي الذي “أبدى كثيرا من الصّبر تجاه بعض مُمثلي وسائل الإعلام، يحتفظ بِالحقّ في متابعة مثل هذا النّوع من الحوادث”.

وأوضحت هيئة الرئيس جهيد زفيزف أن الناخب الوطني أبدى غضبه من التقاط صورة له بِأسلوب أشبه بـ “التجسّس”، وهو يُداعب هاتفه المحمول، ويُتابع مباراة للاعبه سعيد بن رحمة مهاجم نادي وست هام في البطولة الإنجليزية، على هامش حفل قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِالعاصمة مساء الفاتح من أكتوبر الحالي.

ووصفت “الفاف” هذا السلوك ضد بلماضي بـ “الوقح”.

كما تطرّق الاتحاد الجزائري لِكرة القدم إلى ما أسماه بـ “التجاوزات” التي تحدث في المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بلماضي، في إشارة إلى حادثة استياء الناخب الوطني مُؤخّرا مِن الذين طلبوا منه الكشف عن الأجرة التي يتقاضاها.

واختتمت “الفاف” البيان تقول إنها تعتزم اتّخاذ بعض الإجراءات لِتفادي حدوث مثل الحوادث الوارد ذكرها أعلاه، لكنها طمأنت رجال مهنة الإعلام والجمهور بِإنارتهم بِالمعلومات الخاصّة بِلاعبي المنتخب الوطني، والحصص التدريبية، والمقابلات سواء الرّسمية أو الودّية، ومعطيات أخرى لا تخرج عن النطاق الرياضي.