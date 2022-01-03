بلماضي في حيرة بخصوص مواجهة غانا 

ماندي آخر الملتحقين في انتظار المصابين

سيكون المنتخب الوطني معنيا، يوم الأربعاء، بخوض أول مواجهة ودية أمام المنتخب الغاني، في إطار استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون (9 جانفي – 6 فيفري)، بملعب المدينة التعليمية بالريان بالعاصمة القطرية الدوحة، أين يقيم أشبال بلماضي تربصهم التحضيري، وهذا قبل شد الرحال يوم الخميس المقبل إلى الكاميرون.

أكد الاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له عبر التويتر، أن مواجهة الجزائر وغانا، ستقام على الملعب “المونديالي” مدينة التعليمية بالريان بالعاصمة الدوحة الذي يتسع لـ45 ألف متفرج، بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، السابعة بتوقيت الدوحة، يأتي هذا رغم الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص إمكانية إلغاء هذه المواجهة لعدم جاهزية الغانيين، خاصة بعد تصريحات هنري أسانتي مسؤول الإعلام في الاتحاد الغاني، الذي أكد أنه غير متأكد من إجراء المباراة الودية بين منتخب بلاده والجزائر، بسبب الوضع الاستثنائي الذي يعيشه منتخب “البلاك ستارز”.

“الفاف” كثف من تحركاته وملعب “مونديالي” لاحتضان المواجهة

ويتواجد عدد من لاعبي منتخب غانا خارج الخدمة بسبب فيروس كورونا، فيما لم يلتحق بعد بالدوحة، المحترفون في عدد من الدوريات، نتيجة تعليمات “الفيفا” الأخيرة، التي حددت يوم أمس الاثنين، موعدا لتسريح اللاعبين لمعسكرات منتخباتهم، إضافة إلى إيجابية مسحة بعض اللاعبين، هناك شكوك حول إصابة مدرب غانا، الصربي رايفاتش، بكورونا.

وألغى منتخب غانا مباراة ودية كانت مقررة أمام نادي لوسيل القطري، بسبب عدم توفر المدرب ميلوفان رايفاتش على العدد الكافي من اللاعبين، بما يسمح بإجراء مباراة في كرة القدم، في وقت يبقى أمل غانا في لعب مباراة الجزائر، هو وصول 10 لاعبين مقيدين في القائمة النهائية، منهم 7 ينشطون في إنجلترا، قبل موعد الودية بساعات فقط.

ورغبة منه في تفادي سيناريو مواجهة غامبيا التي تم إلغاؤها من قبل الغامبيين في آخر لحظة، فقد كثف الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، من اتصالاته في الآونة الأخيرة مع نظيره الغاني، بطلب من المدرب جمال بلماضي، أملا في خوض هذه المواجهة بأي طريقة كانت.

وإذا كان مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي يأمل في خوض هذا اللقاء، بعد تذمره الشديد من إلغاء ودية غامبيا، فإنه بالمقابل سيكون في حيرة من أمره بخصوص التشكيلة التي سيعتمد عليها.

وكان بلماضي يمني النفس في لعب لقاءين وديين في تربص الدوحة، لمنح فرصة اللعب للجميع بما فيهم حراس المرمى واللاعبين الجدد على غرار المدافعين محمد أمين توغاي ومتوسط ميدان نادي الفتح السعودي سفيان بن دبكة، في المواجهة الودية الأولى، قبل الاعتماد على اللاعبين المراهن عليهم أساسيين في “الكان” في الودية الثانية، غير أن الغاء مباراة غامبيا أخلط كل حساباته.

وتشير المعطيات الأولية في حال خوض مواجهة غانا، إلى أن بلماضي سيعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية والذين كانوا حاضرين من اليوم الأول في تربص الدوحة، فضلا عن اللاعبين المعنيين بالمواجهة الأولى من “الكان” أمام منتخب سيراليون.

هذا هو موعد اكتمال تعداد “الخضر” في تربص الدوحة

وينتظر أن تكتمل صفوف المنتخب الوطني في التربص المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، بوصول مدافع نادي فياريال الإسباني عيسى ماندي الذي خاض ليلة أمس مواجهة مع فريقه في الدوري الإسباني أمام نادي ليفانتي.

وقبل ماندي، شهد تربص المنتخب الوطني بالدوحة وصول النجم رياض محرز وسعيد بن رحمة ورايس وهاب مبولحي ومصطفى زغبة، الأخير وعلى عكس البقية خاض حصة تدريبية رفقة “كتيبة المحاربين” مساء الأحد، وهي الحصة التدريبية السابعة لـ”الخضر” خلال 6 أيام من هذا التربص.

كما سمح الطاقم الفني لـ”الخضر” اللاعبان بغداد بونجاح (نادي السد/قطر) وجمال بلعمري (نادي قطر) بمغادرة تربص “الخضر” بالدوحة لخوض لقاء مع أنديتهما أمس الاثنين، تطبيقا لقرار (الفيفا) الذي يسمح للاعبين بخوض مباريات مع أنديتهم إلى غاية 3 جانفي.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: “ومن جهته، التحق الحارس مبولحي في المساء بمقر إقامة الخضر في انتظار قدوم الثنائي رياض محرز وسعيد بن رحمة الاثنين. وسيكون عيسى ماندي آخر الملتحقين”.

ورغم ذلك إلا أن المنتخب الوطني لن يخوض تدريبات بصفوف مكتملة، بسب خضوع بعض اللاعبين للعلاج لمعاناتهم من الإرهاق والإصابة، ويتعلق الأمر بكل من سفيان فغولي ومهاجم ليون الفرنسي إسلام سليماني، فضلا عن سفيان بن دبكة المصاب بفيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيستهل رحلة الدفاع عن لقبه في دورة الكاميرون، يوم 11 جانفي الجاري، بمواجهة منتخب سيراليون في الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، بملعب جاموبا الواقع بمدينة دوالا الكاميرونية، وهذا في دور المجموعات عن المجموعة الخامسة، قبل مواجهة غينيا وكوت ديفوار في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي.