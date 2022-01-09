بلماضي في رسالة للجزائريين.. ادعوا لنا من أجل التوفيق (فيديو)

طلب الناخب الوطني جمال بلماضي من الجزائريين الدعاء بالتوفيق لرفقاء محرز في المنافسة التي سيخوضونها في كأس إفريقيا من أجل المحافظة على لقبهم القاري.

وقال الكوتش بلماضي في رسالة ووجها إلى الجزائريين من الكاميرون “أدعولنا ناس الجلفة.. ادعولنا”، وهذا في رده على سؤال حول حظوظ المنتخب الوطني في كأس افريقيا.

كما حذر مدرب الخضر في الفيديو المصور الذي انتشر له عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” الجزائريين من المرض ووباء كورونا الذي تعيش الجزائر موجته الرابعة، داعيا أن يحفظ الله الشعب الجزائري.