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رياضة

بلماضي في رسالة للجزائريين.. دعواتكم لنا من أجل التوفيق (فيديو)

الشروق الرياضي
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بلماضي في رسالة للجزائريين.. دعواتكم لنا من أجل التوفيق (فيديو)

طلب الناخب الوطني جمال بلماضي من الجزائريين، الدعاء بالتوفيق لرفقاء رياض محرز في المنافسة التي سيخوضونها في الكاميرون، من أجل الدفاع على لقبهم القاري.

وقال الكوتش بلماضي في رسالة ووجها إلى الجزائريين من الكاميرون نقلتها صفحة الاذاعة الجزائرية على فيسبوك: “أدعو لنا ناس الجلفة.. ادعولنا ان شاء الله”، وهذا في رده على سؤال حول حظوظ المنتخب الوطني  في كأس افريقيا.

كما حذر مدرب الخضر الجزائريين من المرض ووباء كورونا الذي تعيش الجزائر موجته الرابعة، داعيا أن يحفظ الله الشعب الجزائري.

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