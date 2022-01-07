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رياضة

بلماضي في رسالة مؤثرة إلى الجماهير الجزائرية.. “مع بعض نروحو بعيد” (فيديو)

الشروق الرياضي
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بلماضي في رسالة مؤثرة إلى الجماهير الجزائرية.. “مع بعض نروحو بعيد” (فيديو)

ظهر الناخب الوطني جمال بلماضي، في عرض ترويجي للراعي الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (موبيليس)، وهو يتحدث عن مسيرة الخضر، والآمال المعلقة عليهم.

كما كان هذا العرض، بالتزامن مع انطلاق بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، عبارة عن رسالة إلى الجماهير الجزائرية، حول ضرورة مواصلة دعم المنتخب في كل الظروف، لأنه يعمل المستحيل من أجل رفع الراية الجزائرية.

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