الأسماء الجديدة وغياب محرز في جدول الأعمال

بلماضي في ندوة صحفية صبيحة الإثنين

مثلما جرت عليه العادة، يلتقي الناخب الوطني، جمال بلماضي، صبيحة الإثنين، بوسائل الإعلام الوطنية، بمقر إقامة الخضر بسيدي موسى، وهذا للحديث عن المواجهتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني، أمام أوغندا وتنزانيا، في الـ4 والـ8 جوان المقبل، في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وينتظر أن يرتكز كلام بلماضي، في الندوة الصحفية، عن برنامج تحضيرات التشكيلة الوطنية خلال التربص الذي سينطلق غدا الأربعاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، وعن القائمة الجديدة التي وجه لها الدعوة للمشاركة في المباراتين القادمتين، لاسيما الأسماء الجديدة وكذا العناصر التي ستغيب.

في نفس السياق، من دون شك سيأخذ غياب قائد “المحاربين” رياض محرز عن الموعدين القادمين حيّزا مهما في الندوة الصحفية، وهذا بعد الجدل الكبير الذي أخذته هذه المسألة، والانتقادات التي وجهت للدولي الجزائري بسبب إعفائه من هاتين المواجهتين.

إلى ذلك، من الممكن جدا أن يعود الناخب الوطني، مرة أخرى، للحديث عن ملف التظلم الذي كان قدمه الإتحاد الجزائري ضد الحكم الغامبي غاساما، وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.يذكر، أن تربص المنتخب الوطني سينطلق عشية غد الأربعاء 31 ماي الجاري وينتظر أن يستمر إلى غاية الـ15 جوان المقبل، حيث سيجري خلاله رفقاء إسلام سليماني ثلاث مباريات، اثنتين رسميتين أمام أوغندا في 4 جوان وتنزانيا في 8 من نفس الشهر، والمباراة الثالثة ودية لم يتم لحد الآن تحديد المنافس وتاريخ ومكان إجرائها.