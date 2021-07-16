بلماضي قال لي أمام بوتسوانا: متّعني فوق الميدان وأنا لا أقدم الهدايا

الدولي عبد القادر بدران لـ "الشروق نيوز"

لدي عروض من تركيا وقطر والسعودية لكن الأولوية للترجي التونسي

حل سهرة الخميس، لاعب المنتخب الوطني بدران عبد القادر ضيفا على قناة “الشروق نيوز” التي خصها بحوار للزميل المتألق حمزة بركاوي تحدث فيها عن عديد الجوانب التي تخص مسيرته الكروية وآفاقه المستقبلية، وهذا بناء على عديد العروض التي وصلته من أندية أوروبية وخليجية، مثلما تحدث أيضا عن طموحه في الذهاب بعيدا مع المنتخب الوطني، خاصة بعد الفرصة التي منحها له المدرب جمال بلماضي.

أكد اللاعب الدولي بدران عبد القادر خلال نزوله سهرة أمس الجمعة في حوار خص به قناة “الشروق نيوز”، أن لديه عروضا من أوروبا، وفي مقدمة ذلك الدوري التركي، مثلما هو محل اهتمام أندية تنشك في الدوري القطري والسعودي، لكن حسب قوله فإن الأولوية تبقى للترجي التونسي، مضيفا بالقول: “وفي حال غادرت سيكون بالتراضي هذه الصائفة”.

كما تحدث بدران عبد القادر عن تجربته مع المنتخب الوطني، حيث قال في هذا الجانب: “سئمت التواجد في تربصات المنتخب دون المشاركة إلى أن جاءتني الفرصة في لقاء بوتسوانا ولم أخيب..”، مشيدا بالتفاتة بلماضي قائلا: “بلماضي قال لي متعني وقنعني فوق الميدان وأنا لا أقدم الهدايا”. واعترف بدران بأن المنافسة قوية مع بن العمري وماندي وتوبة “لكنني سأحارب للظفر بمكانتي وهدفنا بلوغ المونديال ومواصلة التألق في كأس إفريقيا”.

من جانب آخر، لم يتوان بدران عبد القادر في العودة إلى تجربته الكروية حين كان نشاطا في البطولة الوطنية بألوان نسور الهضاب، حيث قال في هذا الجانب: “لما كنت في وفاق سطيف، حسان حمار حرمني من الاحتراف في أوروبا، وحينها تلقيت عرضا كبيرا لكن حمار تمسك بي مفضلا مصلحة الوفاق على مصلحة اللاعب”، وبخصوص تجربته في رابطة الأبطال، فقد أكد بدران أنه لم يتم ترتيب نتيجة مباراة المولودية بل الزمالك حسب قوله هو من أقصى نفسه بنتائجه السلبية.. وعن مباراة شباب بلوزداد في ربع النهائي فإن “التغيير الغريب بإقحام الحارس بن مصطفى حفزنا وحطم المنافس وبه حققنا التأهل”.

وأشاد بدران بتجربته الاحترافية الحالية مع الترجي التونسي، حيث قال في هذا الإطار: “في الترجي لا توجد مشاكل مالية ولا إضرابات، اللاعب يعمل باحترافية وهو ما لم نجده في الجزائر”، مؤكدا اعتزازه بأنه ابن البليدة، لكن لم يخف حزنه للوضعية الكارثية التي آلت إليها وضعية “الياسامبي”، مضيفا أن البليدة فيها رجال والفريق سيستعيد حسب قوله سمعته وأمجاده.