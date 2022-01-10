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بلماضي: قدمنا إلى الكاميرون برغبة كبيرة في الحفاظ على اللقب (فيديو)
رياضة

بلماضي: قدمنا إلى الكاميرون برغبة كبيرة في الحفاظ على اللقب (فيديو)

سليم.ع
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قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن المنتخب الجزائري تنقل إلى الكاميرون برغبة كبيرة للحفاظ على التاج الإفريقي..
وأضاف بلماضي في ندوة صحفية نشطها صبيحة الإثنين في ملعب جابوما رفقة القائد محرز: “ قدمنا إلى منافسة ذات مستوى عال، وسنواجه منتخبات قوية في هذه البطولة، وسنعمل ما في وسعنا للحفاظ على لقبنا ولدينا رغبة كبيرة لتحقيق ذلك“.

بلماضي: بن سبعيني مريض لكن لا علاقة له بفيروس كورونا أما تاهرت فسيعود إلى التدريبات اليوم.

بلماضي: الطقس في الكامرون مختلف عن الدوحة والجزائر لكن سنتكيف معه بأسرع ما يمكن.

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