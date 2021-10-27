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رياضة

بلماضي قد يجلب 28 لاعبا إلى كأس إفريقيا

علي بهلولي
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بلماضي قد يجلب 28 لاعبا إلى كأس إفريقيا

تتّجه “الكاف” إلى ترسيم قرار السّماح لِكلّ منتخب يُشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، بِإحضار 28 لاعبا.

جاء ذلك بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”، مع ما يتخلّل الظرف الصحي من إصابات، في بطولة كروية قارية تُصنّف على أنها “عروس” المنافسات التي يُنظّمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت “الفيفا” قد سمحت لِكلّ منتخب بِإحضار  23 لاعبا بدلا من 22، في منافسة كأس العالم التي احتضنتها اليابان وكوريا الجنوبية في صيف عام 2002.

ويمنح هذا القرار في حال تطبيقه، أريحية للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي. ذلك أن الاستفادة من 5 لاعبين إضافيين، يُعزّز الخيارات التكتيكية.

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