بلماضي قلق من عدم جاهزية فغولي لموقعة الكاميرون

يعيش وضعية غير مستقرة مع قلعة ساراي

عكس الدوليين الجزائريين الذين توهجوا، في الأسابيع الأخيرة، في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، على غرار رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وآدم وناس وغيرهم من المحترفين في القارة العجوز، فإن وضعية سفيان فغولي، في “قلعة ساراي” مقلقة نوعا ما، بالنسبة إلى الناخب الوطني، جمال بلماضي، خاصة أن نجمه بامتياز في المنتخب الوطني أصبح لا يشارك كثيرا في مباريات البطولة التركية.

ويمر سفيان فغولي بفترات صعبة في نادي “قلعة ساراي”، بعدما تحول من قطعة أساسية في تشكيلة المدرب فاتح تيريم، عند انطلاق الموسم الجاري، إلى لاعب احتياطي مع بداية السنة الجديدة، يقتصر ظهوره على بعض الدقائق فقط من مباريات البطولة التركية. وفي الوقت الذي كان يترقب فيه فغولي الحصول على المزيد من وقت اللعب بعد عودته من كأس أمم إفريقيا، في شهر جانفي الماضي، لاسيما بعد تعافيه من الإصابة التي أثرت على جاهزيته في بعض الفترات، تفاجأ الدولي الجزائري من عدم الاستعانة به في المباريات.. وبلغة الأرقام، اقتصر ظهوره على 97 دقيقة من 6 مباريات التي خاضها فريقه في الدوري التركي الممتاز.

ويعد سفيان فغولي من الركائز المهمة داخل منظومة لعب المنتخب الوطني، التي يصعب على جمال بلماضي الاستغناء عنها أو تعويضها بسهولة، وتأثره بالإصابة قبل “الكان” أثر بشكل ملفت على أدائه وانعكس ذلك سلبيا على المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع عن موعد مباراة الذهاب للدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر أمام منتخب “الأسود غير المروضة”، يسود الطاقم الفني الوطني، وعلى رأسه جمال بلماضي، حالة من القلق، من عدم جاهزية سوسو، وهو اللقب الذي يحلو لأنصار المنتخب الوطني مناداته به، خاصة أن المنتخب في أمس الحاجة إليه بكامل إمكانياته البدنية والذهنية، من أجل اجتياز عقبة الكاميرون، والتأهل للمونديال القطري، نهاية العام الجاري.