بلماضي كان مُتوتّرا بِصورة لافتة وبلايلي أنهكته كأس العرب

تقني سويسري درّب في البطولة الوطنية يُصرّح:

قدّم التقني السويسري راؤول سافوا رؤيته، بِخصوص مشاركة المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وسبق للتقني راؤول سافوا (48 سنة) تدريب ناديَي مولوديتَي وهران والعلمة في عامَي 2012 و2013، ويُشرف منذ شهر أوت الماضي على العارضة الفنية لِمنتخب جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال راؤول سافوا في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها للموقع الفرنسي “فوت 365”: “في كلّ قارات العالم، يجد صاحب الكأس صعوبة في الدّفاع عن لقبه، ويُكافح لِاجتياز الدور الأوّل. وقبل انطلاق كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون، قلتُ إن منتخب الجزائر سيكون في خطر”.

وأضاف التقني سافوا الذي سبق له أيضا تدريب منتخبَي إثيوبيا وغامبيا: “خوض بعض لاعبي الجزائر منافسة كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا في ظرف أقلّ من شهر، أنهكهم وبدّد طاقتهم. وأحسن مثال على ما أقول اللاعب يوسف بلايلي”، الذي سبق له أن درّبه في “الحمراوة” منذ نحو 10 سنوات خلت.

وتابع التقني سافوا الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، يقول: “لاحظتُ أن جمال بلماضي كان متوتّرا وغير صبور، وهو عامل سلبي تنتقل عدواه إلى اللاعبين، الذين شاهدتُ بعضهم في دكّة البدلاء مرهقين ويرفعون أيديهم متذمّرين”.

واختتم التقني راؤول سافوا تصريحاته، قائلا: “يجب أن لا ننسى أن الحظّ لعب أيضا دوره في الحصيلة السلبية لِمنتخب الجزائر. فكيف نُفسّر عديد الكرات ترتطم بِالعارضة أو القائم ولا تهزّ الشباك! وكرات مُسدّدة بِدقّة، لكن تنحرف بِمجرّد ما تصل إلى المرمى!”