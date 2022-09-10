بلماضي لأشبال الخضر: مسيرة رائعة ونهائي بطولي

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي، السبت، رسالة تهنئة للاعبي وطاقم المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة، بعد تتويجه بكأس العرب للناشئين مساء الخميس على حساب نظيره المغربي.

وجاء في الرسالة: “بعد أقل من عام على تتويج المنتخب الوطني المحلي (A’) في كأس العرب لكرة القدم – فيفا (قطر 2021)، جاء الدور على فريق أقل من 17 سنة للتألق وتشريف كرة القدم الجزائرية من خلال هذا التتويج الجديد، بعد مسيرة رائعة ونهائي بطولي.

أغتنم هذه الفرصة لأرسل أحر التهاني إلى جميع أعضاء الفريق، اللاعبين أولاً الذين قاتلوا مثل المحاربين، والجهاز الفني برئاسة أرزقي رمان على جودة العمل المنجز على مدار السنوات الثلاث الماضية وجميع أعضاء الطاقم لأن الانتصار جميل وجماعي.

ورغم الصعوبات والمنافسة الشديدة استطاع اللاعبون تجاوزها، لتحقيق هدفهم وجعل كل الشعب الجزائري سعيدا وفخورا.

لم أنس اليوم الذي حضرت فيه افتتاح أكاديمية سيدي بلعباس وكل شبابها الذين حلموا بشيء واحد: أن يصبحوا لاعبين كبارا وأن يحملوا الألوان الوطنية عاليا.

آمل ألا يتوقفوا على هذا الطريق الجيد ، لأن الرحلة ما زالت طويلة ومحفوفة بالصعاب للوصول إلى تحقيق طموحات أخرى. أتمنى أن يستمروا في العمل وأنيستفيدوا من كل الإمكانيات للنجاح.

برافو للجميع وإن شاء الله المزيد من النجاحات.