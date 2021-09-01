بلماضي: لا أعتقد أن الأزمة السياسية ستؤثر على رحلة الخضر إلى المغرب

قال إن ما يحدث لأرضية ملعب تشاكر كارثة

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، الأربعاء، إنه لا يعتقد ان الأزمة السياسية مع المغرب ستؤثر على رحلة الخضر لمواجهة بوركينافاسو.

وقال بلماضي في ندوة صحفية، إنه يعتقد إن الأزمة السياسية مع المغرب لن تؤثر على رحلة المنتخب الوطني لمواجهة بوركينا فاسو.

وأوضح: سنذهب بطموح تحقيق نتيجة ايجابية في بلد جار نتمنى أن تجري الأمور كما يجب وما يهمني هو الملعب والأرضية .

وتسبق الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي، المباراة الأولى لـ”‘الخضر” في تصفيات مونديال قطر، المرتقبة سهرة غد بملعب تشاكر بالبليدة أمام منتخب جيبوتي، بالإضافة إلى المباراة الثانية المنتظرة يوم 7 سبتمبر بمراكش المغربية أمام منتخب بوركينافاسو.

وكانت الندوة الصحفية لجمال بلماضي، مبرمجة في اليوم الأول من التربص، قبل أن يتم تأجيلها إلى الأربعاء، التزاما بقوانين “الفيفا” والإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وشرع المنتخب الوطني للتحضير لمبارتي جيبوتي وبوركينافاسو، بداية من الاثنين الماضي بالمركز التقني بسيدي موسى، بتعداد مكتمل.

بلماضي: ما يحدث لأرضية ملعب تشاكر كارثة وسابوطاج

وصف الناخب الوطني جمال بلماضي، ما يحدث لأرضية ملعب تشاكر بالأمر الكارثي، مؤكدا أنه كلما يعود المنتخب لإجراء مبارياته في ذات الملعب يجده في وضعية يرثى لها.

ورفض بلماضي المبررات المقدمة، والتي من بينها تأثير الحرارة، مؤكدا في ذات السياق أن الأمر بمثابة “سابوطاج”، وقال بلماضي في هذا السياق: ” لا تقنعني المبررات المتمثلة في تأثير الحرارة على العشب الطبيعي، ما يحدث أمر غير مقبول، أرضية الميدان لا يتم تهيئتها على مدار السنة، وكل مرة نجدها في وضعية كارثية”.

وكشف بلماضي، أنه ليس من مهامه متابعة أرضية ملعب تشاكر، بل مهمة أشخاص آخرين عليهم تحمل مسؤولياتهم، وأضاف في هذا الاطار: ” من الغريب أن تسمع بأن الأرضية تركت دون عناية، بسبب عدم إمضاء اتفاقية، وأنا ليس بإمكاني المبيت في تشاكر”.

كما تحدث بلماضي عن وضعية أرضية ميدان ملعب وهران الجديد وملعب 5 جويلية، مؤكدا أن نفس مشكل تشاكر تعاني منه هذه الملاعب.

واستهل بلماضي الندوة الصحفية، بالترحم على ضحايا فيروس كورونا، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى، موجها تحية كبيرة إلى مستخدمي القطاع الصحي الذين يقفون في الصفوف الأولى لمجابهة الوباء.

وعبّر بلماضي، عن تضامنه الكبير، مع ضحايا الحرائق التي شهدتها عدة مناطق من الوطن، ومنها منطقة القبائل، مقدما تعازيه الخالصة لعائلات ضحايا الحرائق.

وأكد بلماضي تعاطفه الكبير مع عائلة الشهيد جمال بن سماعين، ضيفا أن حادثة مقتله شكلت صدمة بالنسبة له ولكل الجزائريين.