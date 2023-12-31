بلماضي: “لدينا الوقت للتحضير الجيد والتعود على الظروف الموجودة في كوت ديفوار”

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، إن التحضير بطوغو مهم جدا، بالنظر إلى الظروف والأجواء التي ستكون مشابهة، لتلك التي سيجدها المنتخب في كوت ديفوار.

وأضاف بلماضي في ندوة صحفية عقدها صبيحة الأحد، بقاعة الندوات، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، إن المنتخب لديه الوقت للتحضير الجيد مثلما كان عليه الحال قبل “كان” 2019 .

وتابع: ” سنواجه خلال التربص الطوغو التي تمتلك منتخبا محترما بالإضافة إلى بورندي التي قدمت مستوى كبير أمام الكاميرون في التصفيات، لكن أكثر ما يهمنا هو أن نحضر في نفس الأجواء المشابهة لكوت ديفوار”.

وعن القائمة التي اختارها لخوض “الكان”، قال بلماضي: ” بعض اللاعبين الحاضرين لديهم الخبرة، أنا مع الاستمرارية، إنها مزيج بين الخبرة والاكتشاف، أشكر اللاعبين على العمل الاستثنائي الذي قاموا به، مباشرة بعد خيبة الأمل من عدم التأهل لكأس العالم، عادوا بقوة”.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية، بمناسبة شروع “الخضر” في التحضير لكأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

ويواجه المنتخب الوطني، هذا الاثنين المنتخب الأولمبي في مباراة ودية بالمركز التقني بسيدي موسى.

ويشد رفقاء القائد محرز، الرحال هذا الاثنين إلى لومي بالطوغو، لإجراء التربص التحضيري الذي تتخلله مبارتين وديتين أمام طوغو وبورندي.