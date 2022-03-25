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رياضة

بلماضي: لمّا ينتفض الرّجال

علي بهلولي
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بلماضي: لمّا ينتفض الرّجال

نشّط الناخب الوطني الجزائري مؤتمرا صحفيا سهرة الجمعة، عقب فوز “الخضر” على المضيف الكاميروني.

جاء ذلك بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “جابوما”، بِمدينة دوالا الكاميرونية.

ونُبرز في التقرير التالي، أهمّ ما تطرّق إليه المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” جمال بلماضي.

1- درسنا المنافس الكاميروني جيّدا، خاصة وأنه يملك لاعبين موهوبين، ويخوض المباراة مستفيدا من عاملَي الأرض والجمهور.

2- حاولنا قدر الإمكان امتصاص حرارة الكاميرونيين، وتحييد خطورتهم، وكذلك بذل مجهودات معتبرة.

3- لاعبونا كانوا أبطالا حقيقيين، بِالنّظر إلى طابع المواجهة وقوّة المنافس، والحرّ الشديد بِمدينة دوالا.

4- كنت أتمنّى أن يحضر رامي بن سبعيني لقاء العودة، عِلما أن هذا المدافع سيغيب بِسبب عقوبة الإيقاف (إنذارَين).

5- أشكر السلطات العمومية الجزائرية على جلبها للجمهور إلى الكاميرون.

6- الجمهور الجزائري الحاضر بِملعب “جابوما” قدّم لنا دعما قويّا لا يُنكر.

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