بلماضي: لم نكن في المستوى.. لكن لا يوجد حريق في بيت “الخضر”

قال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الخميس، إنه يُفضّل الهدوء لِتشخيص ورطة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه جمال بلماضي، عقب مواجهة أشباله لِنظرائهم من كوت ديفوار، وإقصاء المنتخب الوطني من الدور الأوّل لـ “كان” 2022.

وأوضح بلماضي أنه نسّق مع “الفاف” وسطّرا تحضيرا جيّدا للمنتخب الوطني، من أجل الدّفاع عن اللقب القاري في الكاميرون. ولكن النتيجة لم تكن كما خطّطا لها.

ونفى المسؤول الفني الأوّل أن يكون المنتخب الوطني مريضا، أو توجد أزمة في بيت “الخضر”. وقال إن حصيلة البطولة الإفريقية إخفاق في منافسة، وخسارة سباق يتحمّل مسؤوليته.

وأضاف بلماضي أن هناك عدّة أمور سلبية، أعاقت المنتخب الوطني عن تقديم الأفضل والمأمول. لكنه استطرد، وقال إنه غير مستعدّ الآن للخوض فيها. في تلميح إلى رداءة أرضية ملعب “جابوما”، وإجراء المقابلات تحت حرّ شديد ورطوبة عالية، ومجاملة المُنظمّين لِمنتخبات أخرى من ناحية الميدان والتوقيت، وتحكيم مُثير للجدل أضرّ المنتخب الوطني خاصة في مواجهتَي سيراليون وغينيا الإستوائية، وقرار “الفيفا” غير المفهوم القاضي بِتأخير التحاق اللاعبين بِنواديهم (حتى الـ 3 من جانفي الحالي)، رغم أن اللوائح تنصّ على إمكانية عودة اللاعب إلى منتخبه قبل 15 يوما من انطلاق منافسة كبيرة مثل البطولة الإفريقية.

واختتم بلماضي تصريحاته، يقول إنه بدأ من الآن في طيّ صفحة “كان” الكاميرون، وسيشرع لاحقا وبِهدوء في تشريح الخروج المُبكّر لِتلاميذه من البطولة الإفريقية، وإيجاد الحلول. وأيضا الاستعداد للدور الأخير من تصفيات مونديال قطر، حيث تُجرى مواجهات السد (ذهاب وإياب) في نهاية مارس المقبل.