“بلماضي لن يقوم بثورة كبيرة على التشكيلة.. والتغييرات ستأتي بالتدريج”

الناطق الرسمي للمنتخب يكشف عن تفاصيل تربص الخضر ويؤكد:

كشف الناطق الرسمي للمنتخب الوطني، صالح عبود باي، عن بعض التفاصيل الخاصة بتربص الخضر القادم والمباراتين الافتتاحيتين لرفاق القائد رياض محرز في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأوضح المكلف بالاتصال للفريق الوطني الأول أن معسكر الخضر القادم سيجري ما بين 31 ماي و14 جوان، تتخلله مواجهتان رسميتان أمام منتخب أوغندا بالجزائر، وهي المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني في تصفيات “كان”2023، وأما المباراة الثانية ستكون خارج التراب الوطني أمام منتخب تنزانيا.

وحسب ذات المتحدث، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينتظر جواب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الـكاف”، على طلبه حول استضافة منتخب أوغندا لحساب أول جولة من التصفيات بملعب وهران، وذلك يوم 4 جوان من أجل تأكيد تاريخ ومكان اللقاء، الذي سيكون بنسبة كبيرة في الملعب الجديد لمدينة وهران.

كما أشار صالح عبود باي، يوم الجمعة، في تصريحاته للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن التربص التحضيري للمنتخب الوطني استعدادا لمباراة أوغندا، سيقام في المكان الاعتيادي لتربصات الخضر في الجزائر، وذلك بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى الذي يتوفر حسبه على كل الإمكانيات، على أن يكون التنقل إلى مدينة وهران عشية المباراة حيث سيستفيد رفاق رياض محرز من حصة تدريبية على أرضية ميدان ملعب المباراة.

وفي ما يخص المباراة الثانية ضد منتخب تنزانيا التي ستجري على أرض هذا الأخير، فكشف الناطق الرسمي للمنتخب الأول عن تنقل بعثة من الفاف إلى تنزانيا بعد عيد الفطر المبارك، للوقوف على تحضيرات الخضر لهذه المباراة على غرار حجز مقر الإقامة وأماكن التدريب، مشيرا إلى أن الاتحاد الجزائري ينتظر تحديد تاريخ المباراة لضبط موعد السفر إلى دار السلام.

على صعيد آخر، أفاد صالح عبود باي أن الناخب الوطني، جمال بلماضي، لن يقوم بإحداث ثورة كبيرة على التشكيلة المعنية بالمباراتين القادمتين للخضر أمام أوغندا وتنزانيا، وتوقع أن يقوم بلماضي بالتغييرات بشكل تدريجي، من خلال ضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني في كل فترة لغاية أن يصل إلى أهدافه الفنية من ذلك.

وفي الأخير، أكد الناطق الرسمي للفريق الوطني، أن جمال بلماضي لم يتوقف عن العمل خلال الفترة العصيبة التي أعقبت مباراة الكاميرون، حيث فضّل العزلة للتفكير في مستقبله مع الخضر، وكان في تلك الفترة يحضر مع المناجير العام للخضر، جهيد زفيزف، للمواعيد القادمة.