“بلماضي مازال مدربا للخضر وعقده ينتهي في ديسمبر”

شرف الدين عمارة يؤكد أن الرابط بين الناخب الوطني و"الفاف" أكثر من عقد

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، المستقيل، شرف الدين عمارة، عن آخر المستجدات التي تتعلق بملف الناخب الوطني جمال بلماضي ومستقبله مع المنتخب الوطني .وأكد عمارة في تصريحات لوسائل الإعلام عقب انتهاء أشغال الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية، سهرة يوم الجمعة ، أن بلماضي ما زال مستمرا مع المنتخب الوطني وعقده لا يزال ساري المفعول لغاية شهر ديسمبر.

وقال: “جمال بلماضي لم يستقل من المنتخب ولا يوجد في حالة إهمال لمنصبه، وعقده لا يزال ساري المفعول إلى نهاية العام في شهر ديسمبر”، مضيفا ” إن العلاقة التي تربطنا بالمدرب الوطني، جمال بلماضي، ليس مجرد عقد مكتوب على ورق بل هي أعمق من ذلك، ويربطنا معه عقد معنوي وأخلاقي”.

كما أوضح رئيس الفاف” بلماضي هو شخص مسؤول، وهو يعلم جيدا أن المنتخب الوطني ما زال يحتاج إليه، فهو مطلب وما نبادر به سيكون في مصلحة المنتخب الوطني”.

من جهة ثانية، تحدث شرف الدين عمارة عن مجموعة الخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، المقررة بكوت ديفوار العام المقبل. وقال: “القرعة وضعت الجزائر في المجموعة السادسة فيها منتخبات محترمة و متوازنة، هناك منتخبين نعرفهما جيد باستثناء منتخب أوغندا الذي يبقى مجهولا لكن لعبنا عدة مباريات ودية معه سابقا، منتخب النيجر أصبحت المواجهات معه كلاسيكية، بالنسبة لمنتخب تنزانيا لديها فرق تلعب رابطة أبطال إفريقيا هي فرق تلعب كرة جيدة، لم يعد هناك فرق صغيرة و أخرى كبيرة خاصة في هذه المنافسات، لا بد أن يكون المنتخب جاهز للعب التصفيات بكل حزم من أجل التأهل إلى الكان”.

وبخصوص المعلب الذي سيتقبل فيه الخضر منافسيهم في تصفيات كأس إفريقيا 2023 ، التي تنطلق في شهر جوان القادم . قال :”مبدئيا ملعب الشهيد مصطفى تشاكر هو مرشح لاستضافة مباريات المنتخب في تصفيات “الكان”، لكن حتى هذه اللحظة لم نقرر بعد مكان استقبال هؤلاء المنافسين، وهناك أيضا ملعب 5 جويلية وملعب وهران أيضا يمكنهما استضافة مباريات المنتخب الوطني”.