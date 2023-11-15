بلماضي: مباراة الصومال مهمة.. ومحرز يستحق الكرة الذهبية الإفريقية

قال الناخب الوطني جمال بلماضي أن المباراة الأولى من تصفيات المونديال أمام الصومال مهمة جدا..

وأضاف الناخب الوطني في ندوة صحفية نشطها بقاعة الإعلام بملعب نيلسون مانديلا، عشية مباراة الصومال : “يجب احترام المنافس، واحترامه يكون بالتحضير الجيد لمواجهته، وبعدها سنركز على المباراة الثانية أمام موزمبيق”.

وتابع: ” بلماضي منتخب الصومال لا يصنف مع المنتخبات القوية، وسنسعى لتحقيق الفوز والخروج بأول ثلاث نقاط في التصفيات..التسجيل في البداية أحسن سيناريو، لا استطيع أن أمنح فكرة عن طريقة لعبنا لكن ما ندركه هو أخذ المبادرة من البداية، وبعدها سنسير مرحلة بمرحلة”.

وعن مشاركة عمورة في مباراة الصومال، خاصة بعد معاناته مؤخرا من إصابة في الكتف، ردّ بلماضي: “صحة اللاعب قبل كل شيء، ولو رأينا أنه لا يستطيع اللعب لن نشركه، لكن حاليا نحن نأخذ حالته على محمل الجد وسنرى حالته قبل اللقاء”.

وبخصوص أحقية محرز بالكرة الذهبية الإفريقية، قال بلماضي: “محرز يستحق الكرة الذهبية الإفريقية. علينا أن ندعم لاعبينا خاصة عندما يحققون النتائج، فالثلاثية مع السيتي ليست سهلة، ليس هناك في كثير من الأحيان أفارقة يفوزون بدوري الأبطال، ولا أعرف كيف يختارون ولكن بالنسبة لي الكرة الذهبية الغفريقية من نصيب رياض”.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات مونديال 2026، بمواجهة منتخب الصومال أمسية الخميس، بداية من الساعة الخامسة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.