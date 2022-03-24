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رياضة

بلماضي: متحمسون لتحقيق التأهل إلى مونديال قطر

الشروق أونلاين
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بلماضي: متحمسون لتحقيق التأهل إلى مونديال قطر
ح.م
الناخب الوطني جمال بلماضي

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، الخميس، أن الجميع متحمس لتحقيق التأهل إلى مونديال قطر، مبديا عزمه على العودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون.

وأكد بلماضي، عقب وصوله إلى مطار دوالا قائلا”نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية والجميع مركز ومستعد لذلك اليوم وبعد أيام في ملعب تشاكر”.

وأضاف بلماضي قائلا:” الحديث سيكون في الملعب والكل لديه رغبة كبيرة لتحقيق نتيجة ايجابية”.

وفي سؤال عن الأجواء المناخية والتحكيم، رد بلماضي: “لا المناخ، ولا التحكيم سيؤثر على الفريق الوطني ”

من جهته قال وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، إن المناصرين المتواجدين بدوالا سيتمكنون من دخول ملعب تشاكر مباشرة دون حاجة لاقتناء تذاكر.

وفي السياق ذاته قال وزير السياحة ياسين حمادي أن الخطوط الجوية خصصت جسرا جويا ينطلق بداية من الواحدة صباحا من يوم الجمعة وسيقوم بنقل 1500 مناصر والعودة في نفس اليوم.

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