بلماضي مرتاح في آخر مران لِهذا السبب

حضر كلّ لاعبي المنتخب الوطني مساء الخميس، آخر حصّة تدريبية لهم بِملعب “جابوما” الذي يقع في مدينة دولا الكاميرونية.

وخلت عيادة “محاربي الصّحراء” من الإصابات، عِلما أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي وجّه الدّعوة إلى 24 لاعبا.

وأبدى المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” ارتياحه لِمشاركة كلّ اللاعبين، في الحصّة المرانية الأخيرة. خاصّة وأن المنتخب الوطني عانى كثيرا من الإصابات في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، بل حتى في الأيّام القليلة الماضية قبيل الإعلان عن قائمة اللاعبين، بِدليل سقوط بعض العناصر في الفخّ ذاته، أمثال: صانع الألعاب آدم الوناس (استغنى عنه)، والجناح سفيان فغولي، ومن قبل المدافعَين يوسف عطال وعبد القادر بدران.

وعاد زملاء متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى ميدان “جابوما”، بعد شهرَين من خوضهم البطولة الإفريقية بِهذه المنشأة الكروية.