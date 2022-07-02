بلماضي مرشح لتدريب مارسيليا الفرنسي بعد رحيل سامبولي

بحكم معرفته الجيدة بالنادي

قالت وسائل إعلام فرنسية إن نادي أولمبيك مارسيليا، وضع مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، ضمن قائمة مصغرة من المدربين المرشحين لخلافة الأرجنتيني خورخي سامباولي، على رأس العارضة الفنية بداية من الموسم الجديد.

وبات النادي الفرنسي دون مدرب منذ الجمعة الماضي، بعد فسخ عقد مدربه سامباولي بالتراضي بين الطرفين، مما يجعله مطالبا بضرورة انتداب مدرب جديد في أقرب الآجال.

واعتبرت صحيفة “لو بيان بوبليك” الفرنسية، التي اقترحت في مقال لها اسم المدرب الجزائري على إدارة النادي الفرنسي، أن هذا الأخير يعد خيارا جيدا لفريق الجنوب، لعدة اعتبارات أبرزها معرفته الجيدة، بعدما سبق له أن حمل ألوان الفريق مرتين ما بين 1997 و2003.

وأوضحت ذات الصحيفة إلى أن إمكانية رحيل بلماضي عن المنتخب الجزائري، أمر وارد للغاية في ظل النتائج السلبية التي سجلها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد خسارته تأشيرة التأهل إلى “مونديال” قطر، في اللقاء الفاصل أمام المنتخب الكاميروني.

ويتمتع بلماضي بشعبية كبيرة في مدينة مارسيليا التي تضم جالية جزائرية كبيرة للغاية، معظمها من المناصرين المتحمسين للنادي الملقب بـ”الوام”، كما سبق لإدارة الأخير وأن كرمت المدرب بلماضي بعد تتويجه بكأس إفريقيا مع المنتخب الوطني بمصر عام 2019.

ويرتبط الناخب الوطني بعقد مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، لغاية شهر ديسمبر من السنة الجارية، حيث ولحد كتابة هذه الأسطر لم يجدد بلماضي عقده مع “الفاف”، رغم إعلان رغبته في المواصلة على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر” بالرغم من الخروج من الدور الأول في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، والفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأوضحت بعض المصادر المقربة أن الفوضى التي يعيشها الاتحاد الجزائري وراء تأخر تمديد عقد لحد الآن، حيث ينتظر اتضاح الرؤية بخصوص انتخابات تجديد المكتب الفدرالي وتعيين خليفة شرف الدين عمارة المقررة يوم 7 جويلية الحالي، من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس الجديد والاتفاق معه على الأهداف المستقبلية وبعض البنود الأخرى.