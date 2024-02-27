بلماضي مطلوب للتدريب

يبدو أن ابتعاد النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي عن مجال التدريب، سوف لن يطول.

ويُشير تاريخ الـ 23 من جانفي الماضي، إلى موعد آخر مباراة أشرف عليها بلماضي فنّيا، وجمعت المنتخب الوطني بِالمنافس الموريتاني، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار.

وتُخطّط إدارة نادي الدحيل القطري لِإعادة بلماضي إلى العارضة الفنية لِفريقها الكروي، بِسبب سلبية النتائج تحت إشراف المدرب الحالي الفرنسي كريستوف غالتيي، الذي استهلّ مهامه في أكتوبر الماضي. تقول الصحيفة المحلّية “الرّاية” في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

وقبل 9 جولات عن إسدال السّتار، يتموقع نادي الدحيل في الرّتبة الـ 6، ومُتخلّفا بِفارق 14 نقطة عن الرّائد فريق السد. بعد أن حاز لقب البطولة في الموسم الماضي.

وفي رابطة أبطال آسيا، ودّع نادي الدحيل مُؤخّرا السّباق من دور المجموعات. ناهيك عن عجز الفريق عن تذوّق حلاوة الفوز في المقابلات الثماني الأخيرة له، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

وسبق للتقني جمال بلماضي تدريب فريق الدحيل (لخويا وفقا للتسمية القديمة) مرّتَين: ما بين 2010-2012 و2015-2018. وقاده إلى التتويج تسع مرّات، يوجد بينها 4 ألقاب بطولة قطرية.