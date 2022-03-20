بلماضي: مواجهة الكاميرون هي الأهمّ في مشواري ومشوار جميع لاعبي المنتخب

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، في ندوة تسبق مواجهة الكاميرون لحساب ذهاب الدور الفاصل المؤهّل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، إن هذه المبارة هي الأهم في مشواره ومشوار جميع اللاعبين.

وسيواجه الخضر منتخب الأسود غير المروّضة يوم الجمعة 25 مارس في الكاميرون. على أن تجرى مواجهة العودة يوم 29 مارس على أرضية ملعب تشاكر في البليدة.

أهمّ تصريحات بلماضي في الندوة الصحفية: