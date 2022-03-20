بلماضي: مواجهة الكاميرون هي الأهمّ في مشواري ومشوار جميع لاعبي المنتخب
قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، في ندوة تسبق مواجهة الكاميرون لحساب ذهاب الدور الفاصل المؤهّل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، إن هذه المبارة هي الأهم في مشواره ومشوار جميع اللاعبين.
وسيواجه الخضر منتخب الأسود غير المروّضة يوم الجمعة 25 مارس في الكاميرون. على أن تجرى مواجهة العودة يوم 29 مارس على أرضية ملعب تشاكر في البليدة.
أهمّ تصريحات بلماضي في الندوة الصحفية:
- بن يطو يمكنه تسجيل الأهداف وهذا هو نوع المهاجمين الذي نبحث عنه في الفريق.
- بن يطو يستحقّ مكانة في المنتخب الوطني وهو يقدّم أداء جيّدا في الدوري القطري.
- قديورة قدّم الكثير للمنتخب في السابق وهناك أسباب رياضية معيّنة لإعادة استدعائه في المباراة الفاصلة.
- يجب علينا تحقيق الفوز في أيّ ملعب، في دوالا أو في البليدة.
- المنتخب يبقى مفتوحا دائما أمام اللاعبين الذين لم يتمّ استدعاؤهم للمباراة الفاصلة.
- هناك مسؤولون في الاتحادية كشفوا للصحافة عن أشياء لا ينبغي الكشف عنها حول المنتخب.
- مواجهة الكاميرون هي الأهمّ في مشواري ومشوار جميع لاعبي المنتخب.
- سنلعب مباراة العودة في البليدة نتيجة لعمل استمرّ 3 سنوات حتى نستحقّ الاستقبال على ملعبنا في مباراة العودة.
- تصوّروا لو كنا سنخوض المباراة الثانية يوم 29 مارس في جابوما وليس في البليدة، هذا يخيفكم أليس كذلك؟
- لعبنا 3 مباريات في جابوما ولم يعد هذا الملعب غريبا عن لاعبي المنتخب.
- مباشرة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 كان هدفنا الأول هو التأهل لكأس العالم.
- مواجهة الكاميرون الفاصلة تشبه مقابلة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.
- بعد نهاية مقابلة الكاميرون ستُعجبون بأداء لاعبي القائمة التي تمّ استدعاؤها.
- أشكر جميع المناصرين الذين سيتنقلون إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب.
- أقول لأنصارنا قبل المباراة الفاصلة “كونوا صبورين اشربوا شيئا ساخنا ولا تكثروا من القهوة” ( يمزح ).