بلماضي مُترشّحا حرّا في تشريعيات 2021!

حضر الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في الانتخابات التشريعية، الاستحقاق السياسي الذي انطلق صباح السبت.

ولكن حضور المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” كان بِطريقة خاصّة ومُميّزة، حيث أظهر أحد الناخبين ورقة وقد رُسمت عليها صورة بلماضي وبعض لاعبيه الدوليين الجزائريين بِطريقة “ساخرة”، تُبرز ترشّح الناخب الوطني رفقة عناصره ضمن قائمة انتخابية حرّة!

وكتب صاحب هذه الورقة الانتخابية “الطريفة”: “المترشّح الحرّ جمال بلماضي.. مهندس أفراح الجزائريين، ودكتور في قصف الجبهات”!

وضمّت قائمة بلماضي مُترشّحين بِأسماء سفيان فيغولي وجمال بلعمري وإسماعيل بن ناصر ورايس وهاب مبولحي!

ويبدو أن جمال بلماضي أثّر كثيرا على الجمهور الجزائري، نتيجة كفاءته وصرامته وانتصاراته، آخرها قيادته “محاربي الصحراء” سهرة الجمعة، إلى تحطيم الرّقيم القياسي الإفريقي، المُرادف لِخوض 27 مباراة دولية متتالية بِلا هزيمة.